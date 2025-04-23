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    會計師68天盜領外商公司1.4億元 判刑4年定讞

    最高法院。（記者張文川攝）

    最高法院。（記者張文川攝）

    2025/04/23 11:16

    〔記者張文川／台北報導〕會計師吳品昇（原名吳佳瑋）受英屬維京群島商法斯格勒公司委任，辦理台灣分公司的解散清算作業，他卻以遺失為由，向銀行申請補發公司存摺，再更改公司帳戶的密碼並提高聯行代付額度，藉此68天內盜走公司款1.4億多元，他另還詐欺、侵占某公司460萬元。一審、 二審都依銀行法等罪將他判刑4年，最高法院維持原判確定，法院已通知檢方啟動防逃。

    判決指出，法斯格勒公司於2018年底打算解散台灣分公司，遂將公司章、負責人章交給吳品昇，委託他處理公司解散清算程序，吳男卻動起歪腦筋，同年12月27日至2019年3月4日間，以申請補發台灣分公司存摺及更換帳戶密碼、提高代付額度等方式，陸續盜走公司款1億4891萬元。

    吳品昇另涉於2019至2020年間，侵占挪用其他客戶的公司款約400多萬元。

    一審台北地院依銀行法之「詐欺銀行罪」將吳判處3年4月徒刑，依刑法之詐欺取財罪判1年、業務侵占罪判7月，3罪合併應執行4年有期徒刑，並沒收未扣案的犯罪所得1億4891萬餘元。

    高等法院、最高法院皆駁回吳男上訴，全案定讞。

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