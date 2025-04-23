宜蘭廟公外出百公尺遭撞亡 駕駛肇逃稱沒發現撞到人

宜蘭市東嶽廟廟公外出遭撞身亡，駕駛肇逃。（民眾提供）

2025/04/23 11:07

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市知名百年東嶽廟的79歲謝姓廟公，22日下午騎摩托車外出，剛出廟門約150公尺，竟被1輛小貨車擦撞倒地，因頭部撞擊地面送醫傷重不治，肇逃的30歲邱姓駕駛不到1小時落網，稱是沒發現撞到人，詳細車禍原因尚待警方釐清。廟方得知噩耗後相當不捨，感嘆世事無常！

宜蘭市舊城南路與昇平街路口昨天下午2點發生一起死亡車禍，邱男駕駛小貨車往火車站方向行駛，超車過程不慎擦撞右前方同向機車，當場造成謝姓騎士倒地，警消獲報到場將謝男送醫，肇事駕駛卻逃逸。

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經警方調閱路口監視器，約下午3點找到邱男到案說明，酒測無酒精反應，邱稱超車後就繼續往前行駛，真的沒有發現也沒感覺撞到人，所以當下才未停車查看，車禍原因尚待調查。全案後續將依過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦。

不過，遭撞的謝男身分特別，是宜蘭市知名東嶽廟的廟公，當天才剛離開廟宇不久就發生車禍，因安全帽滾落，導致頭部重創送醫不治，附近目擊民眾透露，車禍當下聽到巨響，跑出查看就發現廟公倒臥地上，趕緊通報救護車。

廟方表示，謝姓廟公執事約4年，服務相當好，雖79歲高齡但做事認真負責，信眾均給予高度肯定，志工等人聽聞噩耗備感不捨，想到早上跟中午才在廟宇服務，不過外出一下就在附近約150公尺處發生死亡車禍，令人十分感嘆。

警方到場處理肇逃車禍。（民眾提供）

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