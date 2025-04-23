世壯運閉幕模擬恐攻挾持 新北警攻堅救人超震撼

新北市警察局今天舉辦世壯運恐攻挾持演練，精銳盡出攻堅救人，場面震撼逼真，確保世壯運進行安全無虞。 （記者吳仁捷翻攝）

2025/04/23 11:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警局今天上午在新北市美術館周邊展開大規模維安暨反恐任務實警演練，狀況模擬因台灣成功打詐，遭國際詐團報復，在世壯運閉幕式以無人機炸彈攻擊美術館，挾持政要進入美術館挾持與警對峙，警方垂降攻堅進入，救出人質，甚至排除恐怖分子遺留爆裂物，場面逼真。

新北市警察局因應5月30日將於新北美術館登場的世壯運閉幕典禮，實地進行反恐演練部署；警方預期於屆時湧入大量國選手及觀眾，新北市警察局動員三峽分局、鑑識中心、保大霹靂小組、刑大警犬隊等單位，參與演練友軍納入消防、刑事局偵五大隊，全力模擬現場突發狀況，提升應變效率與實戰經驗，展現市府一體守護活動安全的決心與專業。

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新北警方警方今天演練以「恐攻事件」為假想情境，模擬他國國際恐怖組織為報復台灣打擊國際走私槍毒，阻斷組織金流，且該組織首領亦遭逮捕，故滲透國內黑幫勢力，於閉幕典禮當日藉由無人機實施恐怖攻擊，挾持人質要求釋放組織首領。恐攻事件在閉幕典禮各國貴賓魚貫入場時揭開序幕，3名恐怖分子假扮志工混入群眾，無人機入侵投擲爆裂物引起爆炸後，伺機持槍挾持世壯運總會執行長夫婦及貴賓，並帶往美術館2樓置物室軟禁!

三峽警分局獲報立即啟動應變，封鎖現場、疏散群眾、防止踩踏及攔截圍捕等情節均在演練中呈現，因應大量傷病患救治，即刻通知市政府應變中心EOC，初期指揮官三峽警分局長劉文雄趕赴現場，報請新北地檢署到場指揮偵辦，偵查隊長與恐怖分子展開談判，兼顧人質安危下，適度配合恐怖分子要求，提供食物及飲水，取得信任後釋放大部分人質。

但談判尾聲時，恐怖分子突然情緒失控，並有開槍射擊等情，分局長劉文雄唯恐狀況生變，也立刻下達攻堅命令，由訓練精良的保大特殊任務警力進行攀降、突擊式攻堅，利用丟擲震撼彈及強勢火力壓制，狙擊手順利擊中恐怖分子，並救出人質，成功化解危機。

雖然人質狀況解除，會場中恐遺留爆裂物，此時刑大警犬隊偵蒐可疑物品位置，刑事局防爆小組接手拆解作業；參演各單位密切協調從危安監控、情報研判、談判機制到實際處理，演練過程緊湊逼真，強化跨部門合作機制，為世壯運閉幕典禮提供最堅實的安全保障。

除了技術操作面，新北市警局特別強調現場人員疏散與溝通應對能力，特別是在戶外開放場地舉行的閉幕典禮，將吸引許多民眾自由進出，如何在突發情況下迅速管控群眾、維持秩序、避免踩踏意外，成為此次演練關鍵，警局透過模擬群眾聚集疏散、現場指揮調度等環節，提升全員臨場應變與應對壓力的能力，確保屆時能冷靜處理任何突發事件，保障民眾人身安全。

新北市警局長廖訓誠表示，世壯運賽事活動首次在亞洲舉辦，新北警方及市府各局處將以最高規格、最嚴謹態度，規劃各項維安、反恐、秩序維護等安全整備工作，絕不容許有任何滋擾、攻擊事件發生，全力以赴做好萬全準備，確保賽事活動順利進行。

新北市政府從4月24日起到5月13日止，將率相關單位至新北市21處、桃園市6處競賽場地進行場地總體檢，確保賽務、場務，醫護、交通、食安、維安都已整備就緒；另市府各單位也已建立協調聯繫機制，共同維護世壯運期間各項競賽、活動及閉幕典禮安全。面對各項大型國際賽事活動，新北市警局強調，不僅要展現專業執法能力，更希望讓所有參加者感受到台灣的安全與熱情，為世界各地朋友留下最深刻的美好回憶。

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新北市警察局今天舉辦世壯運恐攻挾持演練，精銳盡出攻堅救人，場面震撼逼真，確保世壯運進行安全無虞。 （記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局今天舉辦世壯運恐攻挾持演練，精銳盡出攻堅救人，場面震撼逼真，確保世壯運進行安全無虞。 （記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局今天舉辦世壯運恐攻挾持演練，精銳盡出攻堅救人，場面震撼逼真，確保世壯運進行安全無虞。 （記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局今天舉辦世壯運恐攻挾持演練，精銳盡出攻堅救人，場面震撼逼真，確保世壯運進行安全無虞。 （記者吳仁捷翻攝）警方提供

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