為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竊盜集團買通地磅站偷走上市公司5千萬元貴金屬 14人被訴

    彭姓男子為首的竊盜集團買通地磅人員，盜賣某上市公司自東南亞、非洲進口的鎳生鐵、高碳鉻鐵等高價金屬。（民眾提供）

    彭姓男子為首的竊盜集團買通地磅人員，盜賣某上市公司自東南亞、非洲進口的鎳生鐵、高碳鉻鐵等高價金屬。（民眾提供）

    2025/04/23 11:13

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕彭姓男子為首的竊盜集團買通地磅人員，干擾地磅後偷斤減兩，將某上市公司自東南亞、非洲進口的鎳生鐵、高碳鉻鐵等高價金屬，途中掉包載往他處，再偷走大半金屬變賣出口，2年賺進約5千萬元，刑事局南打中心偵破，檢方依竊盜等罪起訴彭男14人。

    檢方指出，鎳生鐵等貴金屬是供鋼鐵廠冶煉不銹鋼使用原料，2022年5月間，彭男（現年49歲）看上近來飆漲的原料價格及缺料需求，從過磅、運輸過程偷天換日，一家得進口貴金屬的上市公司，買入大量高價金屬鎳生鐵、高碳鉻等原料，進廠儲存時發現嚴重短少，進廠數量與進口數量不相符合，比對地磅所秤重量並無破綻，一度誤以為國外原料廠商出口搞鬼，偷斤減兩賣給台灣製造工廠。

    國外原料商喊冤並出具出口數量證據，上市公司認為案情不單純，立即向警方報案；南打組成專案小組後，發現彭姓主嫌涉嫌買通該地磅員工，並勾結外包的貨運司機，待載運貴金屬鎳生鐵、高碳鉻鐵的曳引車過磅時，由集團成員操作遙控器影響地磅，產出低於實際載運重量的磅單後，載出港區。

    彭男再派出自小客車接手曳引車上的手持式GPS定位，利用自小客車接續行駛貨運路線，產出不實軌跡紀錄，曳引車駕駛再將金屬原料載至臨時租用的地磅站卸貨掉包，竊取車上6至8％的金屬原料，載運至廢鐵廠藏匿，再以海運方式出口銷贓。

    高雄地檢署偵查時，彭男等人坦承犯行，檢警估算出，至少451公噸鎳生鐵、485公噸高碳鉻鐵被偷走，上市公司損失達5千萬元，偵結後依竊盜、贓物等罪起訴彭男14人。

    彭姓男子為首的竊盜集團買通地磅人員，盜賣某上市公司自東南亞、非洲進口的鎳生鐵、高碳鉻鐵等高價金屬。（民眾提供）

    彭姓男子為首的竊盜集團買通地磅人員，盜賣某上市公司自東南亞、非洲進口的鎳生鐵、高碳鉻鐵等高價金屬。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播