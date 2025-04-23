竊盜集團買通地磅站偷走上市公司5千萬元貴金屬 14人被訴

彭姓男子為首的竊盜集團買通地磅人員，盜賣某上市公司自東南亞、非洲進口的鎳生鐵、高碳鉻鐵等高價金屬。（民眾提供）

2025/04/23 11:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕彭姓男子為首的竊盜集團買通地磅人員，干擾地磅後偷斤減兩，將某上市公司自東南亞、非洲進口的鎳生鐵、高碳鉻鐵等高價金屬，途中掉包載往他處，再偷走大半金屬變賣出口，2年賺進約5千萬元，刑事局南打中心偵破，檢方依竊盜等罪起訴彭男14人。

檢方指出，鎳生鐵等貴金屬是供鋼鐵廠冶煉不銹鋼使用原料，2022年5月間，彭男（現年49歲）看上近來飆漲的原料價格及缺料需求，從過磅、運輸過程偷天換日，一家得進口貴金屬的上市公司，買入大量高價金屬鎳生鐵、高碳鉻等原料，進廠儲存時發現嚴重短少，進廠數量與進口數量不相符合，比對地磅所秤重量並無破綻，一度誤以為國外原料廠商出口搞鬼，偷斤減兩賣給台灣製造工廠。

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國外原料商喊冤並出具出口數量證據，上市公司認為案情不單純，立即向警方報案；南打組成專案小組後，發現彭姓主嫌涉嫌買通該地磅員工，並勾結外包的貨運司機，待載運貴金屬鎳生鐵、高碳鉻鐵的曳引車過磅時，由集團成員操作遙控器影響地磅，產出低於實際載運重量的磅單後，載出港區。

彭男再派出自小客車接手曳引車上的手持式GPS定位，利用自小客車接續行駛貨運路線，產出不實軌跡紀錄，曳引車駕駛再將金屬原料載至臨時租用的地磅站卸貨掉包，竊取車上6至8％的金屬原料，載運至廢鐵廠藏匿，再以海運方式出口銷贓。

高雄地檢署偵查時，彭男等人坦承犯行，檢警估算出，至少451公噸鎳生鐵、485公噸高碳鉻鐵被偷走，上市公司損失達5千萬元，偵結後依竊盜、贓物等罪起訴彭男14人。

彭姓男子為首的竊盜集團買通地磅人員，盜賣某上市公司自東南亞、非洲進口的鎳生鐵、高碳鉻鐵等高價金屬。（民眾提供）

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