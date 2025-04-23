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    「小聯盟分局長」先修班！台中4警官警正班甄試錄取率百分百

    圖為捷運警察隊邱慈惠人事管理員。（市警局提供）

    圖為捷運警察隊邱慈惠人事管理員。（市警局提供）

    2025/04/23 10:48

    〔記者許國楨／台中報導〕警正班被警界視為「小聯盟分局長」先修班，是未來成為一方之主、領導治安大局的非六都縣市分局長，考驗的不僅是法令素養，更看重實戰應變與領導潛能，台中市警局近期4名中階警官參加警正班甄試，錄取率百分之百，締造令人驚豔佳績，局長李文章除立即嘉勉他們公餘不忘進修外，並公開表揚祝賀金榜題名。

    警察體系內的警正班考試有三大特色：第一、參加者都是重要業務主管幹部；其次，考試內容著重評量受試者學理法令融入於治安作為的能力，可謂是兼容理論與實務的測試殿堂；再者，培訓選拔警界領導菁英的重要機制，警界稱為「小聯盟分局長」先修班。

    一名警官以民眾熟悉的棒球形容，警界中對於非六都局長和分局長，一般都以「小聯盟」稱呼，非六都的縣市當中，一等縣市和美國職棒小聯盟的3A一樣，局長一有機會就能進入俗稱大聯盟的六都；至於繁重分局就是2A，表現良好就升上3A，而一般非繁重分局或是外島偏遠分局，則是1A等級。

    而台中市警局此次錄取警正班的4名中階警官，分別是刑事警察大隊預防組組長陳等揚、捷運警察隊人事管理員邱慈惠、督察室督察員賈昌驊及保防科警務正林立偉。

    市警局長李文章指出：「我們不僅在治安績效全國第一，連同仁的專業素質也不遑多讓」。同時也期勉警正班獲錄取同仁結業後，能回來繼續為台中市的治安打拼，也希望其他同仁以他們為榜樣，促進「標竿學習」的效果。

    另市警局也同時恭賀獲錄取警佐班的14名基層佐警，並勉勵他們在受訓期間應戮力精進領導統御職能，強化日後擔任幹部的組織經營能力。

    圖為督察室督察員賈昌驊。（市警局提供）

    圖為督察室督察員賈昌驊。（市警局提供）

    台中市警局4名警正班甄試錄取的中階警官，圖為刑大預防組組長陳等揚（右），局長李文章公開表揚祝賀。（市警局提供）

    台中市警局4名警正班甄試錄取的中階警官，圖為刑大預防組組長陳等揚（右），局長李文章公開表揚祝賀。（市警局提供）

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