憂媒體報導影響心證 恆春警執法過當致死案獲准不行國民參與審判

恆春警分局詹姓員警執法過當致死案獲准不行國民參與審判。（資料照）

2025/04/23 10:41

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣恆春警分局詹姓員警盤查竊嫌因執法過當導致嫌犯傷重不治，檢方依公務員假借職務上權力、機會故意犯傷害致死罪嫌起訴後，詹男擔心該案經過媒體報導恐讓國民法官心證受到影響，經與被害人家屬達成和解後，向法院聲請「不行國民參與審判」，屏東地院審酌全案情狀，准予聲請，將改由職業法官依正常程序審理，可抗告。

詹姓員警去年2月間盤查蔡姓竊嫌時，因不滿蔡男否認犯行態度，持警棍捅戳桶蔡男腹部，導致蔡男脾臟破裂送醫不治，因違失情節重大，監察院還通過監委對警政署及屏東縣政府警察局所提糾正案，詹員所涉犯行為最輕本刑7年1月以上重罪，經檢方偵結起訴後，將交由國民法官審理。

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詹男卻向法院提起聲請，強調他已坦承犯行，並與被害人家屬達成和解，家屬也不願意行國民參與審判程序，加上此案經過媒體報導後，國民法官心證恐有遭受污染之虞，故請求不行國民參與審判。

屏東地院經徵詢檢察官、被告、辯護人及告訴人意見，就犯罪事實認定及法律適用均無爭執，兼衡公共利益及當事人訴訟權益後，合議庭認為不行國民參與審判，並無不合，應予准許詹男聲請。

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