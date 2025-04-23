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    中國女假結婚來台 想賺錢被識破

    游姓中國籍女子企圖假結婚來台工作移民官被識破。（資料照）

    游姓中國籍女子企圖假結婚來台工作移民官被識破。（資料照）

    2025/04/23 10:40

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕美中貿易戰開打後，中國失業率攀升，游姓中國籍女子因找不到工作，竟在王姓婦人協助下，與台籍翁姓男子假結婚，準備來台賺錢回中國，沒想到翁男在移民署面試時被識破，游女入境台灣未遂，翁男被依違反兩岸關係條例判6月，得易科罰金，王女則宣告緩刑2年。

    判決指出，王姓婦人的前夫是中國人，她與前夫的妹妹游女（不起訴處分）聊天時，得知中國近年來經濟下滑，失業率很高，游女也是求職大軍的一員，王女提議，可以用假結婚方式來台賺錢，游女心動後，王女找上常來她店裡消費的翁姓熟客，請他幫忙跑一趟中國，把游女娶回來。

    翁男心想，自己去一趟中國，只要付機票費，當地食宿都由游女負責，雖然知道游女是假結婚來台工作，但游女來台後，要先跟他住在一起，兩人說不定可以日外生情，「假結婚」變「真結婚」，自己平白多賺一個老婆，於是同意王女邀約，於2023年10月飛往金門，再透過小三通方式轉往中國福建省，與游女會合後，一起到福州市民政局登記結婚。

    翁男在中國辦完結婚手續後，回到台灣向移民署申請游女來台依親，但翁男在移民官面試時，被識破是假結婚，當場拒絕游女來台申請，調查後將翁、王2人移送法辦；高雄地方法院審理時，王、翁兩人坦承犯行，法官認為，游女未能順利入境，對法益侵害較小，也沒有證據證明王、翁2人有因此實際獲取任何利益，因此依使大陸地區人民非法進入台灣地區未遂罪，判翁男徒刑6月，得易科罰金，併科罰金1萬元，王女則宣告緩刑2年，須向公庫支付8萬元，並應接受法治教育課程3場次。

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