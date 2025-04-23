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    首頁　>　社會

    康橋學生彰化車禍7傷 侯友宜：市府將提供心理輔導

    針對康橋國際學校學生在彰化發生車禍意外，新北市長侯友宜表示，將全力協助醫療資源與生活支持。（記者賴筱桐攝）

    針對康橋國際學校學生在彰化發生車禍意外，新北市長侯友宜表示，將全力協助醫療資源與生活支持。（記者賴筱桐攝）

    2025/04/23 10:27

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新店區康橋國際學校秀岡校區舉辦單車環台活動，昨天車隊行經彰化縣遭1輛逆向行駛的轎車猛烈撞擊，造成7名學生輕重傷。新北市長侯友宜今天表示，市府將全力協助醫療資源與生活支持，會提供心理輔導，希望學生及早走出車禍傷痛。

    針對康橋學生發生車禍意外，侯友宜今天上午在市政會議後受訪表示，第一時間接獲通報後，他立即打電話給彰化縣長王惠美，感謝王惠美動用彰化地區的醫療資源，照顧康橋的孩子們。教育局派員協助，他也和校長通電話，完全掌握整體狀況，希望受傷的孩子早日康復，尤其傷勢比較嚴重的同學，將在醫療資源與生活支持的力量給予更多關心、協助。

    侯友宜說，康橋學生在這次車禍遭遇創傷，他已指示教育局提供心理輔導，幫助有創傷症候群的學生及早走出車禍傷痛，這是市府努力的目標。

    他強調，對於學生在學校及校外的安全將重新審思，藉由此事件提醒自己保護學生安全，在校外活動過程善盡學校跟市府之間的聯繫，建構校外安全更好的體制。

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