約帶看屋竟大亂鬥！嘉義房仲刺死客人 二審仍判10年半

嘉義房仲呂東澔與客人相約帶看房子，客人一方先圍毆他，呂氣得持刀反擊、刺中一名黃姓男子致死，高等法院台南分院仍依傷害致死罪判呂男10年6月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/04/23 10:15

〔記者王俊忠／台南報導〕男子白峻宇找高姓、黃姓男子一起從事土方開發，2023年10月17日帶著范姜姓少年，委託房仲呂東澔帶看嘉義縣水上鄉某間倉庫，白男一方與呂男素昧平生，他們卻預謀毆打呂男，白男還開車衝撞呂男及其父親，呂男持刀反擊刺中黃男致死及刺傷白男，高等法院台南分院於今天仍依傷害致死罪判呂男10年6月徒刑；傷害罪因有和解，改判刑1年10月，仍可上訴。

呂男犯傷害致人於死罪、傷害罪兩部分，2024年7月嘉義地院國民法官參審分別判刑10年6月與2年。而涉開車衝撞呂男父子的白姓男子，2024年也被嘉義地院依殺人未遂罪判處6年徒刑、高姓男子犯共同傷害罪判刑6月，得易科罰金。

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2023年10月17日，白男夥同高男、黃男及范姜姓少年從北部南下嘉義，透過房仲公司網頁，相約呂男傍晚到水上鄉看倉庫，眾人一進到倉庫，白男突然質問「下午是誰嗆我」，說完後黃男先徒手毆打呂男，白男與范姜少年隨即上前圍毆，高男持手機錄影。

呂男逃到倉庫外，與白男等人發生拉扯，在車上的呂父見狀持球棒、高爾夫球桿上前揮趕，黃男持摺疊短刀揮砍，白男噴灑防狼噴霧劑、並駕駛休旅車載黃男、少年及高男欲逃走，呂姓父子拉住高男，白男為讓高男脫困，不顧呂父站在車子前方，加速往前行駛衝撞，呂父被撞倒、左腳遭輾壓；呂男鬆手放開高男，見黃男欲上車逃跑，持彈簧短刀從黃男背後刺1刀，又打開駕駛座車門朝白男持刀揮砍，白男再度加速向前行駛，載黃男、高男、少年離去。這起衝突導致1死3傷，其中黃男傷勢嚴重，送醫急救不治。

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