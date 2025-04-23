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    不滿漏水糾紛判決結果 老翁網上誣控前高院發言人被起訴

    台北地檢署今日偵結，依涉犯加重誹謗等罪，將劉翁起訴。 （記者吳昇儒攝）

    台北地檢署今日偵結，依涉犯加重誹謗等罪，將劉翁起訴。 （記者吳昇儒攝）

    2025/04/23 10:03

    〔記者吳昇儒／台北報導〕87歲劉姓老翁與前高等法院發言人吳維雅為鄰居，兩家多年前因漏水糾紛涉訟。劉翁不滿判決結果，多次在爆料公社及自己的Youtube頻道誣控吳濫用職權，並外洩夫妻二人個資，被法院判刑。但劉翁仍持續攻擊，喊出「小小的漏水 大大的滅門」等不實指控。吳女及其丈夫則再次提告。台北地檢署今日偵結，依涉犯加重誹謗等罪，將他起訴。

    劉翁與吳女因漏水糾紛纏訟多年，劉曾誣指對方「要錢也要命」、「法官官官相護」等語，被法院判處有期徒刑4月，但仍持續在臉書及Youtube頻道攻擊，不只點出吳女的個資，也將其先生的身分及姓名公開，讓吳女及其丈夫不堪其擾。

    去年1月，劉翁再次在自己的Youtube頻道及臉書社團爆料公社中發表標題「漏水356.1萬元的冤獄 懸賞100萬元翻案」文案，內容除了將吳女及其丈夫的身分、姓名披露之外，更誣指對方謀財害命，喊出「小小的漏水 大大的滅門」等不實指控。

    吳女及其丈夫則擷取相關證據後，再次對劉姓老翁提出妨害名譽、違反個人資料保護法等告訴。

    檢察官偵訊後認為，劉翁在自己的文章中敘述告訴人的現任職銜、前任職機關職銜與中、英文姓名，另提及告訴人憑有權有勢，策動法院的關係等語，是要將雙方糾紛訴諸公眾，造成吳女等人遭人指責的效果，侵害告訴人資訊隱私權及自決權，並損害告訴人非財產上利益的人格權。

    檢察官認定，劉翁的行為已違反個資法及加重誹謗罪嫌，事證明確，依法將他起訴。

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