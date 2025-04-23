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    高市警用平板、行動APP處理交通事故案 已近7成

    車禍處理數字「0」、字母「O」難分，高市警局用它改善又省時。（警方提供）

    車禍處理數字「0」、字母「O」難分，高市警局用它改善又省時。（警方提供）

    2025/04/23 09:45

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局朝數位科技城市邁進，提升交通事故處理效率，導入交通事故行動處理APP，今年全市平板數量已達156台，員警使用平板、行動APP處理交通事故案件比率已近7成，數量全國最多，透過電子資料處理與列印精簡化，一年至少節省數十萬張紙與墨水耗材，更邁向低碳城市與淨零目標。

    交通大隊指出，員警在高雄街頭處理交通事故，不再低頭猛寫紙本資料，而是從容地操作平板電腦，迅速完成拍照、記錄與事故當事人聯單列印，一氣呵成，整體處理流程比過去更加流暢快速。

    高市警局自去年下半年起，處理車禍導入「交通事故行動處理APP」，在事故處理上的嶄新突破，因過去事故現場的處理方式，以紙本為主體，無論是事故當事人登記聯單、現場圖繪製，或是雙方談話紀錄，都需仰賴員警一筆一劃手寫完成，耗時又費力，字跡是否工整也時常影響資料判讀準確性。

    警方不諱言指像數字「0」與字母「O」、數字「1」與「7」等，稍有不清楚，便容易導致誤判，以往現場完成手寫作業後，員警還需將資料帶回駐地，再行掃描建檔、轉製電子圖資與上傳系統，整體行政流程相當繁瑣，估計每位民眾至少要花費逾半小時。

    數位科技化後，透過平板與藍芽印表機的搭配，事故資料可以在現場一次完成。定位、拍照、填寫、列印、上傳，全都整合在一台平板操作介面中，不僅提升了紀錄的準確性，也大幅節省處理與民眾等候時間，只需約5至10分鐘即可完成，讓員警能夠專注於現場秩序維護與事故過程釐清。

    車禍處理數字「0」、字母「O」難分，高市警局用它改善，而且省時又省錢。（警方提供）

    車禍處理數字「0」、字母「O」難分，高市警局用它改善，而且省時又省錢。（警方提供）

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