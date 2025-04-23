超扯女房仲！偽造屋主委賣假象 還帶父母要告屋主

超扯女房仲偽造屋主委賣假象，竟還帶父母要告屋主，被新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/23 08:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕超扯女房仲！新竹縣竹北市一名年輕女房仲，竟在未獲得屋主同意情況下，擅自偽造簽名，製造豪宅委託出售的假象，事後女房仲還帶父母說要告屋主誣告妨害名譽，屋主憤而請律師告她，新竹地院依偽造文書將她判刑。

法官調查，29歲的劉女自109年5月起至112年10月止，在新竹縣竹北市擔任房屋仲介，明知未獲得鄭男委託，竟擅自在房屋買賣仲介一般委託書、不動產行情資訊表、同意書、不動產說明書、房屋買賣委託書內容更改/更新契約附表等文件上，偽簽鄭男簽名，表示鄭男同意委託銷售其所有、位於新竹縣竹北市房屋，並由劉女將此委託訊息上傳至公司作業系統中而行使之，足生損害於鄭男及公司對房屋仲介市場訊息之正確性。經鄭男接獲劉女公司房屋客服滿意度電訪，始發現上情。

請繼續往下閱讀...

法官審酌劉女明知並未取得鄭男授權，竟陸續偽造並行使文書，使他人誤信被告已經得到告訴人之授權出售房屋，足生損害於告訴人與公司，所為誠不可取；且參酌被告於檢方偵查中否認犯行，於法院審理中始坦認犯行，至今未能與告訴人達成和解或調解，以取得告訴人諒宥。

依照該公司內部作業流程，委託買賣房屋需取得所有權人權狀才能出件販賣，被告未取得鄭男所有權狀，所為尚未實際造成財產損害，然參酌告訴人於偵查時陳稱：確實沒有造成財產上損失，會提告是因為希望對方給一個說法，想不到被告帶著爸媽死不認錯，她爸媽說還要告他誣告和妨害名譽，他覺得名譽受損才會提告，不然他何必要浪費律師費還有寶貴的時間去告一個跟他沒利害關係的人，希望對方得到教訓及還原事實等。

法官認為，被告所為雖未實際造成告訴人財產損失，但已致令額外負擔律師費與精神壓力，被告固請求給予緩刑，惟審酌被告所偽造之文書欲出售之房屋標的價值非輕，且於偵查中否認犯行，未獲得告訴人諒宥等情，因此不予以宣告緩刑，最後依犯行使偽造私文書罪判處劉女有期徒刑4月，得易科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法