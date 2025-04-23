新北警、地政士公會啟動打詐 地政士授防詐8招

新北市警局強化地政士識詐宣導，22日結合地政局及新北市地政士公會合辦「詐騙狀況及防制措施記者會」，地政局今年一月起，於民眾辦理抵押權設定時，全面啟動關懷機制，成功攔阻被害人損失500萬元祖產，警民協力防詐。 （記者吳仁捷翻攝）

2025/04/23 00:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警局強化地政士識詐宣導，22日結合地政局及新北市地政士公會合辦「詐騙狀況及防制措施記者會」，市警局詐欺防制辦公室針對最新詐騙手法及地政士辦理關懷提問等機制深入討論，地政局今年1月起，於民眾辦理抵押權設定時，全面啟動關懷機制，成功攔阻被害人500萬元祖產，地政士公會也公布買賣房屋雙地政士等防詐8招，警民協力防詐。

新北市警局表示，據警政署「打詐儀錶板」數據，2025年3月新北市最常見詐騙手法以「假網拍詐騙」占比最高（16.50%），假投資詐騙雖降至第2名（14.78%），但財損金額仍高達7億，遭詐鉅款手法為詐團透過網路投放假投資廣告，假冒財經名人，誘騙被害人加入投資群組，逐步操控被害人匯款，直到無法提領資金時，更要求被害人透過地政士抵押房地產等情，造成被害人傾家蕩產慘狀。

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警方發現，當民眾遭遇詐騙，透過地政士辦理抵押權設定時，各地政事務所人員透過關懷提問機制，發現民眾有遭詐等情，主動聯繫員警到場提供協助，減少詐團以相同手法得手機會。

新北市地政局長汪禮國表示，去年起與新北市警方簽訂「新北警政攜手防範不動產詐騙計畫」，各警分局跟各地所同步防詐，成立聯繫群組，當地政機關的神隊友；新北市地政、各事務所、新北檢警建立聯繫機制，加強打詐力道，而今年1月起，新北市各地政所受理私人設定抵押權登記時，啟動全面關懷提問機制，提醒民眾注意詐騙陷阱。地政事務所遇到可疑人士通報警局時，派出所同仁都能及時到場給予支援，光是今年1至3月，地政事務所便向警方通報48件。

新北市警察局長廖訓誠表示，警方、地政與地政士連線防詐，展現公私部門共同防堵詐騙決心，新北市警方呼籲持續透過與各業者交流建立攔阻機制，降低詐騙被害損失，同時也結合當鋪業者等單位，合作共同負起企業社會責任，新北警方持續與百工百業合作，透過各宣導管道推播識詐影片，提高全民防詐意識。

新北市地政士公會也提出「防詐八招」（天龍八部）：

1、雙地政士：雙方各自指定信任地政士。

2、公私協力：地籍異動即時通、私人設定關懷提問。

3、履約保證或價金信託，不做現金交易。

4、律師見證或契約公證。

5、會同金融機構留意資金交付後流向。

6、請親友參與交易過程，避免事後得知，於事無補。

7、地政士執行承辦私人設定及預告登記案件查檢表。

8、印鑑證明註記「用途」，戶政協助再次確認本人意向。

新北市警局強化地政士識詐宣導，22日結合地政局及新北市地政士公會合辦「詐騙狀況及防制措施記者會」，包括警察局長廖訓誠（左三）、新北刑大大隊長蕭瑞豪（左二），會同新北地政局、地政士公會全力防詐。 （記者吳仁捷翻攝）

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