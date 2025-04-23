攻堅破門花3分多鐘被酸「找鎖匠比較快」 桃警回應了

有網友拍到桃警花了3分多鐘才將外門與內門破壞進入民宅，其他網友則表示「找個鎖匠開鎖可能更有效率」。（取自爆料公社）

2025/04/23 00:02

〔記者李容萍／桃園報導〕臉書粉專「爆料公社」今日分享一段影片，有網友拍到位於桃園市中壢區仁慈路上一戶民宅外，有多名荷槍實彈的員警在攻堅，特警先是以特殊工具將民宅的藍色鐵門切開，接著用工具將鐵門破壞，由於裡頭還有一層疑似玻璃門的內門，特警用工具撞擊、敲打，全程花了3分40秒才將內門打開進入搜查。此文引起網友熱議，紛紛留言「這破門速度比抓姦還慢」，建議「找個鎖匠開鎖可能更有效率」、「叫房東拿鑰匙來開門」。

事實上，這是桃園市警察局保安警察大隊員警於今（22）日協助中壢警分局及法務部調查局前往中壢區仁慈路這戶民宅執行攻堅勤務，保大下午說明，因為此案犯罪集團非常狡詐，該犯罪據點除外面有鐵捲門，更加裝使用防火、防爆材質，且該扇門共有7道門閂，與一般民宅使用的防盜門扇（僅有1至2道門閂）迥然有異，更增加此本次攻堅破門難度。

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保大強調，因本案特殊任務警力、中壢警分局及法務部調查局同仁，均已期前縝密部屬駐守於該犯罪據點周遭，且攻堅過程中無相關犯嫌逃脫，進入該建物後，並順利查扣相關犯罪證物帶回偵辦。

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