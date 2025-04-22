詐騙老梗再現！警推測恐是AI仿聲 婦：跟女兒聲音一模一樣！

警方成功阻詐，保護黃婦棺材本。（警方提供）

2025/04/22 23:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕詐騙橫行，屏東內埔警方阻止一宗詐騙案，雖內容為老梗，但因為聲音極為相似成為陷阱，所幸警方到場破解詐騙手法，幫7旬婦保住棺材本，但也推測可能是AI仿聲生成，警方強調，詐騙手法日新月異，民眾應加強社群媒體隱私設定，避免遭人冒用進而生長仿聲而進行詐騙。

屏東縣內埔警分局日前接獲內埔鄉農會行員通報，有1名年已7旬的黃姓老婦人接獲「女兒」來電，指稱需錢孔急，缺口多達60萬元，希望「媽媽」用棺材本解救她，黃婦雖覺有異，但因聲音與女兒一模一樣，是嚇得趕緊籌錢並到農會匯款，機警的行員立刻通報警方。

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「女兒說手機遺失所以有換門號！」黃婦見到警察上門，一開始還覺得只是匯給女兒，行員有點多事，但隨後警方立刻指出不合理處破解詐團謊言，內埔派出所長陳建惟指出，這類假親友的詐騙是屬於最早的詐騙手法，都是利用急迫或令人易慌張的情境騙人匯錢，但只要從匯款帳戶及親友姓名比對不符就能破解，因此近年已逐漸消聲匿跡。

黃婦向警方說，電話另一頭聲音與女兒相似，她不疑有他依指示才會到內埔農會臨櫃欲匯款60萬元到對方指定帳戶，且聲稱「就是自己女兒的聲音」，也讓說服老嫗的難度略有增加，所幸最後成功阻詐。

警方推測，應該是詐團以其女兒放在網路上的影片，使用AI生成模擬極為相像的人聲，再利用被害人恐懼心理使人落入圈套，但因老婦無錄音，無法排除是否為老嫗因年事已高聽力不佳所誤認，認為這類型詐騙因易破解而逐漸被棄用，如今卻又疑似因AI遭濫用，加上有的金融機構對匯給親人的部分警覺度較低，推測可能是捲土重來的原因。

內埔分局長郭譯隆表示，詐騙手法日新月異，隨著科技的進步，已經可以利用AI仿製人聲，使民眾更容易落入詐騙陷阱，為防堵假這類親友類型詐騙死灰復燃，建議民眾可以加強社群媒體隱私設定、阻擋陌生來電、設定家人間共同的暗號等等方法避免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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