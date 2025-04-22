苦追女警官10年 「台南名人」立遺囑5千萬示愛

李姓男子這個月曾到警二分局門口大喊「我愛你」跟女警官示愛，近日又在臉書立遺囑，欲贈5千萬財產。（民眾提供）

2025/04/22 23:03

〔記者王捷／台南報導〕台南名人李姓男子上次在路邊丟600萬元現金稱「曬太陽」，這次又在臉書自書遺囑，表示願將名下5千多萬元的現金、股票與房產與土地，轉贈追求10年的女警官，只要對方願與他共度餘生。他曾在分局大喊「我愛妳」，遭警方勸離。警二分局表示，若有不當追求行為，將協助女警官依跟騷法聲請保護令。

李男父親早年留有大筆財產，他過去常到警察機關，突然丟下一筆現金離開，或在路邊撿拾明顯非遺失物的物品報案，令警方相當困擾，部分員警坦言「看到他會閃遠遠的」。不久前，他在戶外丟下600萬現金，自稱「要曬太陽」，也曾引起關注。

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昨天，李男在臉書立遺囑，開頭寫「天地為鑑，愛您一萬年」，誓言若女警官願與他共度餘生，將把現金3600萬元、股票1800萬元與不動產一筆都給女警官

據了解，李男愛慕女警官約10年，過去情感多屬「柏拉圖式單戀」，未曾傳出脫序行為。這次透過臉書示愛，引起警界議論，對此，第二分局低調回應，尊重個人情感，但若有擾亂公務或影響機關秩序情形，將依法處理。

警方也提醒，若與兩性、追求行為造成對方恐懼，可能觸犯跟騷法，若女警官有需要，將協助聲請保護令。不過女警官則回應，目前並未感到害怕，但坦言「對同事很不好意思」，希望外界勿過度揣測。

據了解，李男過去雖偶爾到警察機關「拜訪」，但女警官歷經三任所長任內，李男從未到她服務的派出所。若在其他案件中偶遇，李男也會突然改變態度，配合警方勸導，從未發生衝突。女警官甚至被分局視為面對不理性民眾的「王牌」。

此外，律師洪銘憲指出，根據民法第1190條規定，自書遺囑應由立遺囑人親自書寫全文，記明年、月、日，並親自簽名。如有塗改、增減內容，也須註明處所與字數，並於修改處再簽名。因此，若僅在臉書發文，恐難具法律效力。

台南名人李姓男子追求女警官約10年，昨天在臉書立遺囑欲贈超過5千萬財產示愛，警方提醒若造成恐懼將協助聲請保護令。（民眾提供）

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