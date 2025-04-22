逆向車速30公里撞康橋單車隊 駕駛：彎腰撿手機

蕭男駕駛橘色小客車逆向，直接撞擊康橋環島車隊，導致7人受傷送醫。（民眾提供）

2025/04/22 19:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕新北市康橋國際學校秀崗校區學生，近日舉行單車環島活動，今（22）日上午行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段時，遭一輛逆向小客車衝撞，造成7名學生受傷，肇事駕駛稱，當時在彎腰撿東西，才不慎偏離車道。路旁監視器拍到，蕭男駕駛車輛完全逆向車道行駛逾20公尺，且車速約有30公里，根本是玩命三寶。

據了解，41歲蕭姓男子為冷氣裝修工人，上午駕駛橘色小客車行經事故路段，途中不明原因逆向駛入對向北上車道。監視器畫面顯示，蕭男車速約30公里，車輛逆向行駛約20公尺後，撞上行進中的單車隊伍，現場傳出巨響，多名學生倒地受傷。

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車禍造成小客車擋風玻璃碎裂，蕭男亦因撞擊頭部、唇部撕裂傷受傷，送往雲林基督教醫院救治，經處理後無大礙。蕭男到案後坦承，當時因撿拾掉落手機，未注意前方路況，才會釀成事故，對造成學生受傷深感抱歉。

北斗警分局表示，蕭男經酒測值為0，事發後先送往醫院進行檢查與治療，過程中警方都派員監控，檢查結束後依準現行犯逮捕，蕭男犯行恐涉及過失傷害等罪嫌，訊後將移送彰化地檢署偵辦。

附近監視器拍到，蕭男駕駛車輛（紅圈）不明原因逆向，撞擊環島中的車隊。（民眾提供）

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