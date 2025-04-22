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    首頁　>　社會

    康橋生單車環台遇車禍 侯友宜親電王惠美拜託協助

    康橋國際學校秀岡校區的學生進行單車環台活動，今天行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段時，車隊遭到1輛逆向行駛的自小客車撞擊，造成包含駕駛在內共8人受傷送醫。（圖由彰化縣消防局提供）

    康橋國際學校秀岡校區的學生進行單車環台活動，今天行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段時，車隊遭到1輛逆向行駛的自小客車撞擊，造成包含駕駛在內共8人受傷送醫。（圖由彰化縣消防局提供）

    2025/04/22 20:10

    〔記者張聰秋／彰化報導〕新北市康橋國際學校秀岡校區的學生正在進行單車環台活動，今天（22日）行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段時，車隊突遭一輛逆向行駛的自小客車撞上，造成駕駛與7名學生受傷送醫。得知消息後，新北市長侯友宜親自致電彰化縣長王惠美，請求縣府提供協助。王惠美表示，一定會全力提供必要的支援與關懷。

    王惠美指出，意外發生後，縣府第一時間接獲消防局通報，隨即指示衛生局聯繫各醫療院所，確保傷者能獲得最佳照顧。消防與醫護人員也迅速趕抵現場協助救援，衛生局並協調醫院安排治療。

    車禍中，8位傷患包含自小客車駕駛，其中1位男學生左大臂、左側頭部臉頰嚴重撕裂傷，傷勢最嚴重，已由二林基督教醫院緊急送往彰基醫院接受開刀手術，盼望傷者早日康復。

    目前傷者的治療情況已向家屬說明，社會處也派社工前往關懷，提供心理輔導與必要協助。縣府後續會持續關注與追蹤治療進展，確保學生們平安康復。

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