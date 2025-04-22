為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    人夫自誇擁高薪、變造身分證配偶欄空白 女遭騙借360萬

    王姓男子涉以修圖軟體把拍成照片的身分證背面配偶欄變造為空白，再傳給鄭姓女友看，想以此取信女友他是未婚身分。身分證示意圖。（圖取自內政部戶政司官網）

    王姓男子涉以修圖軟體把拍成照片的身分證背面配偶欄變造為空白，再傳給鄭姓女友看，想以此取信女友他是未婚身分。身分證示意圖。（圖取自內政部戶政司官網）

    2025/04/22 20:28

    〔記者王俊忠／台南報導〕未婚的鄭姓女子結識王姓人夫，王男隱瞞已婚身分，於2022年3、4月與鄭女交往，王誇大其月薪達11萬元、有500萬存款交母親保管，婚後可取回運用；王還變造身分證配偶欄成空白、以取信女友。鄭女信以為真、先後應男友請求共借款360萬元給王，後來鄭察覺王已婚、欺騙她，憤而提告索款。台南地院法官認定王男欺騙行為讓鄭女交付款項，判王男要還尚未歸還的358萬4千元。

    鄭女控訴，王男已於2016年結婚，但在2021年與她相識後隱瞞已婚事實，並從2022年3、4月起與她交往成為情侶。王男在交往前就傳薪資條給她看、誇大說其月薪達11萬餘元（實際是3萬至5萬元）；兩人交往後，王男騙稱會跟她結婚，他帳戶有500萬存款、由母親保管，婚後可取回運用。

    鄭女說，王男以投資為由相繼向她借款，她以為會與對方結婚、且誤信王有高薪與存款，可擔保婚後會還錢，從2022年6月到10月間先後共借款360萬元給王。另，王為取信於她，還在同年9月中旬之前，利用電腦修圖軟體把拍成照片的身分證配偶欄變造為空白，再把變造後的身分證照片傳給她看，直到同年12月間才察覺王男已婚、遭到欺騙。

    鄭女表示，之後數度向王男催討欠款，王僅還1萬6千元，因為男友欺騙了她，只能提告。刑事部分，台南地院已以詐欺取財罪判王男2年6月徒刑，不法所得要沒收。

    民事部分，王男經合法通知、未出庭辯論，也未提出書狀陳述，法官依民事訴訟法規定、認定鄭女主張是事實。因為王男故意隱瞞已婚身分，以會與女方結婚為由欺騙鄭女交付360萬元，鄭女發覺受騙後，王僅歸還1萬6千元，鄭女損失358萬4千元與王男不法欺騙行為有相當因果關係，判王男須償還這筆錢給鄭女；此案還可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播