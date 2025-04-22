人夫自誇擁高薪、變造身分證配偶欄空白 女遭騙借360萬

王姓男子涉以修圖軟體把拍成照片的身分證背面配偶欄變造為空白，再傳給鄭姓女友看，想以此取信女友他是未婚身分。身分證示意圖。（圖取自內政部戶政司官網）

2025/04/22 20:28

〔記者王俊忠／台南報導〕未婚的鄭姓女子結識王姓人夫，王男隱瞞已婚身分，於2022年3、4月與鄭女交往，王誇大其月薪達11萬元、有500萬存款交母親保管，婚後可取回運用；王還變造身分證配偶欄成空白、以取信女友。鄭女信以為真、先後應男友請求共借款360萬元給王，後來鄭察覺王已婚、欺騙她，憤而提告索款。台南地院法官認定王男欺騙行為讓鄭女交付款項，判王男要還尚未歸還的358萬4千元。

鄭女控訴，王男已於2016年結婚，但在2021年與她相識後隱瞞已婚事實，並從2022年3、4月起與她交往成為情侶。王男在交往前就傳薪資條給她看、誇大說其月薪達11萬餘元（實際是3萬至5萬元）；兩人交往後，王男騙稱會跟她結婚，他帳戶有500萬存款、由母親保管，婚後可取回運用。

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鄭女說，王男以投資為由相繼向她借款，她以為會與對方結婚、且誤信王有高薪與存款，可擔保婚後會還錢，從2022年6月到10月間先後共借款360萬元給王。另，王為取信於她，還在同年9月中旬之前，利用電腦修圖軟體把拍成照片的身分證配偶欄變造為空白，再把變造後的身分證照片傳給她看，直到同年12月間才察覺王男已婚、遭到欺騙。

鄭女表示，之後數度向王男催討欠款，王僅還1萬6千元，因為男友欺騙了她，只能提告。刑事部分，台南地院已以詐欺取財罪判王男2年6月徒刑，不法所得要沒收。

民事部分，王男經合法通知、未出庭辯論，也未提出書狀陳述，法官依民事訴訟法規定、認定鄭女主張是事實。因為王男故意隱瞞已婚身分，以會與女方結婚為由欺騙鄭女交付360萬元，鄭女發覺受騙後，王僅歸還1萬6千元，鄭女損失358萬4千元與王男不法欺騙行為有相當因果關係，判王男須償還這筆錢給鄭女；此案還可上訴。

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