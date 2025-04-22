超扯偷車賊！打石膏也擋不住歹念 手殘逆向撞車荒謬自爆

左手打上石膏的楊男當場遭逮。（警方提供）

2025/04/22 19:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區近期發生一場超荒唐偷車案！左手打石膏楊姓男子無視自身傷勢，硬闖民宅行竊財物及車鑰匙，4小時後竟又折返現場偷車，結果因手殘技術拙劣，駕駛贓車途中逆向、失控、亂切檔，最後撞車卡在馬路中央意外自爆，當場遭車主及民眾圍捕報警逮獲，而全案也在近日偵結起訴。

台中市第一分局今天說明案情指出，30歲楊男上月初傍晚鎖定西區中美街一戶民宅，趁無人時破壞施女住家紗門，入侵竊取300元與車鑰匙，公益所員警當下先處理住宅竊案，尚未鎖定竊嫌，未料晚間後接獲同址附近交通事故報案，結果經查，真相竟是楊男隔4小時後又返回現場偷走施女轎車逃逸。

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荒謬的是，楊男左手打著石膏行動不便，又毫無駕駛經驗，一啟動車子就像坐上碰碰車，車輛前進後退不定，搖搖晃晃駛出不到數十公尺竟整台逆向停在馬路中央，正當他還在駕駛座上胡亂切檔試圖逃離，不偏不倚撞上路旁賴姓男子停放的轎車，巨響驚動賴男出門查看，赫見楊男還在亂扭方向盤，卻因操作不當僅車身晃動，場面荒誕。

賴男當場喝斥，聯手鄰近民眾將其揪出車外壓制報警，警方隨後趕往將他帶回偵辦，楊男坦承犯行，供稱偷鑰匙欲開車逃逸，卻因技術拙劣釀禍，全案詢後依涉加重竊盜、侵入住宅及毀損罪嫌送辦，檢方也在近日偵結起訴。

第一分局長尤啓南表示，竊盜案件影響生活甚鉅，民眾應強化門窗防護、安裝監視器並保持夜間照明，外出前檢查門窗，車輛停放時鎖好車門、隱藏貴重物品並選安全地點，呼籲民眾提高警覺，發現可疑人士即時撥打110報警，共同建構安全防護網，保障財產與人身安全。

楊男偷車後在路上逆向撞車自爆。（警方提供）

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