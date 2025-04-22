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    黃昏戀中國人妻疑遇詐 翁嘆：她老家連冰箱都沒有

    快80歲徐翁疑遭愛情詐騙，稱想為中國人妻購冰箱才領13萬，警方與行員聯手勸阻，成功攔阻匯款。（民眾提供）

    快80歲徐翁疑遭愛情詐騙，稱想為中國人妻購冰箱才領13萬，警方與行員聯手勸阻，成功攔阻匯款。（民眾提供）

    2025/04/22 21:54

    〔記者王捷／台南報導〕快80歲的徐姓老翁網戀中國人妻，今天去郵局匯款時被警方攔阻，他辯稱人妻中國老家生活環境差連冰箱都沒有，所以要匯13萬給對方買冰箱，警方告訴他這可能是詐騙，但徐翁拒絕提供人妻資訊，不過他也放棄匯款。

    今天上午10點多，警五分局開元派出所接獲郵局通報，徐翁想提領13萬元匯款疑似遭遇詐騙。開元所警員王品哲、郎偉彤趕赴現場，徐翁向警方表示，認識一名自稱居住在中西區國華街的中國籍人妻，因為雙方是朋友關係，想購買冰箱送對方，因此提領大筆現金。

    但警方進一步詢問冰箱品牌與容量，徐男無法具體說明，對女子住址也避而不答。過程中徐男說詞反覆，從「買冰箱」改口成「買電腦」或「投資股票」，疑點重重。警方懷疑為典型的愛情詐騙手法，遂與行員共同勸說，徐男最終打消匯款念頭。

    警方提醒，民眾遇疑似詐騙情形，應立即停止金錢往來，撥打110或165報案，並保留匯款紀錄、對話截圖等相關證據，切勿依照陌生人指示操作ATM或提供個資。

    五分局長洪宏榮指出，詐騙集團常透過交友軟體或通訊平台假扮俊男美女博取信任，再以「投資高報酬」或「急需金援」為由誘騙匯款，民眾務必提高警覺。可多利用「打詐儀錶板」網站查詢最新詐騙手法與案例，遇有疑慮應儘速向警方求證。

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