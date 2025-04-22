苗栗馨生保護據點揭牌 鄭銘謙：服務深化與關懷擴展的起點

苗栗馨生保護據點苑裡鎮的「心雕居」，今（22）日由法務部長鄭銘謙（左4）等人主持揭牌儀式。（苗栗地檢署提供）

2025/04/22 19:48

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗馨生保護據點苑裡鎮的「心雕居」，今（22）日法務部長鄭銘謙等人主持揭牌儀式；該據點為苗栗地區第二處馨生保護空間，結合在地藝文與社區資源，期能成為馨生人心靈修復、情感支持的重要港灣。鄭銘謙強調，馨生保護據點的揭牌不僅是一項儀式，更是服務深化與關懷擴展的嶄新起點。

法務部致力推動柔性司法，強化對犯罪被害人與更生人的支持照顧。為深入了解司法保護工作推動現況，鄭銘謙今天由犯罪被害人保護協會及臺灣更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司長洪信旭、法台灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長林錦村、苗栗地方檢察署檢察長林映姿等人陪同，實地視察苗栗地區司法保護執行成果。

請繼續往下閱讀...

鄭銘謙致詞時感謝心雕居提供溫暖且具藝術氛圍的空間，並表示犯保各地分會應深入了解馨生朋友面臨的困難和資源缺口，可積極結合長照2.0、社會安全網等相關資源，協助馨生家庭解決問題。

鄭銘謙並慰問兩位堅強的車禍重傷馨生人及其家屬，致贈馨生關懷金，表達誠摯關懷與支持。

隨後，鄭銘謙一行前往晨曦福音戒毒輔導學院視導戒癮安置處所，聽取學院簡報，了解運作情形及輔導內容，並實地巡視小吃技訓班等職能訓練設施。

鄭銘謙期勉正在接受訓練的學員持續堅定信念，不僅為自己開啟新人生，也能在未來投入毒品防制行列，幫助更多受困者重返正軌。並致贈由苗栗「東里家風」更生朋友親手製作之手工蛋塔禮盒，祝福學員勇敢追尋不被毒品束縛的美好人生。

苗栗地檢署檢察長林映姿強調，近年來持續結合更保、犯保及在地資源推動多項司法保護措施，深化在地服務，實現柔性司法的實質內涵。未來將持續整合跨域資源，落實司法與社福聯結，讓司法不僅守護正義，更陪伴更多被害人與更生人走向希望的新生活。

法務部長鄭銘謙（右）慰問馨生人，並致贈關懷金。（苗栗地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法