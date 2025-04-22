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    台東癌末婦訪友自撞昏迷 車內老狗先走一步

    救難人員將婦人救出。（記者劉人瑋攝）

    救難人員將婦人救出。（記者劉人瑋攝）

    2025/04/22 18:47

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東富岡堤防道路今下午接近4時左右發生一起車禍，癌末的裴姓婦人疑似精神不濟，在倒車離開停車場時撞到安全島，婦人當場昏迷，狗兒也在車內重摔死亡。

    裴婦友人發現她的自小客在停車場倒車時自撞安全島後立即報警，年約60歲的裴婦送醫時仍有生命跡象，但已失去意識，警消到場後破窗將婦人救出送醫急救，肇事原因及酒測值仍待釐清與檢驗。

    在婦人自撞前，已明顯出現難以駕駛狀況，附近民眾表示，婦人在自家前頻頻倒車卻無法順利離去，民眾還幫忙指揮，民眾還提醒婦人「不行就不要再開了」，並拍打車窗喚她卻遭無視，自小客駛離時不停碰撞路邊物品，民眾本打算報警，想不到再發現婦人時已發生自撞事故。

    當婦人被搜救人員扛出車外時，後座一條老狗也失去生命跡象，婦人友人一開後車門，狗頭就垂出車外，在其他友人與警方協助下，才將狗屍套袋帶出。

    婦人的友人表示，之前就要求婦人別再開車，但她還是開車到處訪友，而死亡的狗「丁丁」已十多歲，本以為可以在婦人離世之際有老狗相伴，想不到狗狗卻先主人離去，待婦人清醒後實在不知道該如何告知。

    婦人友人、友人親友檢查狗兒。（記者劉人瑋攝）

    婦人友人、友人親友檢查狗兒。（記者劉人瑋攝）

    先前婦人已數次倒車失敗、撞擊路邊物品。（民眾提供）

    先前婦人已數次倒車失敗、撞擊路邊物品。（民眾提供）

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