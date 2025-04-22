收到「我已經到機場」簡訊 眾人提醒千萬別回：是最新詐騙圈套

不少網友指出，最近經常收到「接機簡訊」，提醒眾人小心被詐騙。示意圖。（路透）

2025/04/22 19:50

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕詐騙招數層出不窮，稍有不慎就可能掉入陷阱。一名網友指出，最近收到一則簡訊內容寫著「我已經到桃園機場了，但沒看到來接我的人」，一開始會讓人以為是傳錯訊息，沒想到原PO好奇問才得知，原來已經有不少人都收到相同的簡訊。

網友在社群平台Threads發文，最近收到一封可疑簡訊，對方的內容寫「你好！我已經到桃園國際機場落地了，但是沒有看到來接我的人」，而原PO以為這只是誤傳訊息，所以並沒有理會，沒想到過了4個小時後對方竟又說，「請給我一個合理的解釋，現在也沒有回信息，這就是你的態度嗎？」對此，讓原PO十分困惑，並發文求助，「請問這是什麼新型態的詐騙嗎？」

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貼文曝光後，許多網友都表示最近經常收到這個簡訊，「還有會問你是不是樓下住戶的」、「我有遇過這種的，無論我怎麼掰問，她都說對」、他會假借認錯人，然後跟你說什麼跟你有緣不然加個Line，然後開始他的詐術，遇到這種不要理他直接封鎖」、「就是要確認這支手機有沒有人用！然後就開始各種電話轟炸之類的」、「扣國際話費」、「回覆之後他就會想辦法跟你互動詐騙」。

另外，也有網友指出「這是從中國來的詐騙訊息」，「我也有收到，前幾句還是繁體字後面直接變簡體笑死、『信息』是大陸用語，台灣人通常會說『簡訊』或『訊息』」。

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