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    首頁　>　社會

    搜救犬建功！彰化失智阿嬤失聯逾24小時平安獲救

    搜救犬在路旁水溝草叢發現走失阿嬤。（圖台灣偵搜犬協會提供）

    搜救犬在路旁水溝草叢發現走失阿嬤。（圖台灣偵搜犬協會提供）

    2025/04/22 17:23

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市80歲失智阿嬤，出門散步後失聯，超過24小時音訊全無，所幸在警方、志工和搜救犬全力協助下，終於順利尋獲，阿嬤被發現時身體雖虛弱，但沒有受傷，讓家屬鬆了一口氣。

    這名阿嬤患有重聽，也沒帶手機，本月18日下午3點多獨自出門後便聯絡不上，家人焦急萬分，立刻到快官派出所報案。警方馬上成立專案小組，沿路調監視器、擴大巡查範圍，還聯合巡守隊和熱心鄉親進行地毯式搜尋。

    阿嬤的家人也同步在臉書社團「彰化人大小事」發布協尋訊息，引發網友分享轉傳。社團法人台灣偵搜犬協會看到消息後主動聯繫協助，出動搜救犬加入搜索。

    終於在19日傍晚5點多，搜救犬在彰化市石牌路1段355巷附近的水溝中發現阿嬤。當時她明顯體力透支，但意識清楚，並無跌倒或受傷，經送往彰化基督教醫院進一步檢查，所幸並無大礙，當晚10點左右全案結束。

    警方提醒，家中若有長輩患有失智症，最好讓他們配戴可定位的設備，或在身上放置聯絡資料，才能在走失時第一時間找到，避免發生意外，錯失黃金救援時間。

    彰化阿嬤平安歸來，警民合作外，搜救犬更是立大功。（圖台灣偵搜犬協會提供）

    彰化阿嬤平安歸來，警民合作外，搜救犬更是立大功。（圖台灣偵搜犬協會提供）

    彰化阿嬤外出散步後失蹤，經過1天在一處水溝草叢堆尋獲。（圖台灣偵搜犬協會提供）

    彰化阿嬤外出散步後失蹤，經過1天在一處水溝草叢堆尋獲。（圖台灣偵搜犬協會提供）

    警民合作加上搜救犬幫忙，在路旁大水溝草堆找到阿嬤。（圖台灣偵搜犬協會提供）

    警民合作加上搜救犬幫忙，在路旁大水溝草堆找到阿嬤。（圖台灣偵搜犬協會提供）

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