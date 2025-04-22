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    首頁　>　社會

    涉共諜案 總統府前咨議吳尚雨 延押禁見2個月

    總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮涉共諜案，檢方向法院聲請延押禁見2個月。（資料照）

    總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮涉共諜案，檢方向法院聲請延押禁見2個月。（資料照）

    2025/04/22 17:31

    〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦民進黨4名黨工涉共諜案，其中的總統辦公室前諮議吳尚雨，於2月23日到案後被收押禁見，押期將滿2個月，北檢日前聲請延押禁見2個月，台北地院昨提訊吳尚雨召開延押庭，今天裁定延押禁見2個月。

    民進黨宗教部前主任邱世元、新北市議員李余典的前助理黃取榮，台北地院已於4月17日裁定自4月20日起延押禁見2個月。另1人為4月10日到案後，羈押禁見的國安會秘書長吳釗燮的前助理何仁傑，押期至6月上旬。

    檢調查出，黃取榮在中國經商期間，被中國情治人員吸收為共諜，返台發展組織、蒐集情資，找上好友、資深黨工邱世元，透過邱吸收時任副總統賴清德的機要吳尚雨，以及吳釗燮助理何仁傑。

    檢調追查，賴清德當選總統後，吳尚雨獲聘為總統辦公室諮議，將總統行程與出訪友邦的機敏資料洩密給邱世元，由邱轉交給黃取榮，黃帶至中國交給中共。

    何仁傑則是涉嫌在擔任吳釗燮外交部長的助理期間，蒐集外交部重要情資轉交中共人員。

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