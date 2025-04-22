為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    柯文哲大帳房李文宗 聲請傳喚黃珊珊、周榆修作證

    李文宗聲請傳喚民眾黨立委黃珊珊、民眾黨前後任秘書長張哲揚、周榆修等5人作證。（資料照）

    李文宗聲請傳喚民眾黨立委黃珊珊、民眾黨前後任秘書長張哲揚、周榆修等5人作證。（資料照）

    2025/04/22 16:58

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積、侵占政治獻金等案，今提訊在押的眾望基金會董事長李文宗，續行準備程序，李文宗聲請傳喚民眾黨立委黃珊珊、民眾黨前後任秘書長張哲揚、周榆修等5人作證，檢方則是聲請傳喚前台北市長柯文哲、胞妹即木可公關公司負責人李文娟、鼎越開發前董事長朱亞虎作證。

    李文宗是柯文哲的高中同學，也是柯的心腹「大帳房」、前台北捷運公司董事長、柯文哲競選辦公室主任、眾望基金會董事長，他被列為柯文哲收受威京集團朱亞虎等人以政治獻金方式賄賂210萬元的共犯，亦涉以木可公司名義侵占數千萬元政治獻金，並指示胞妹李文娟「碎掉」木可公司的損益表，北檢將李收賄罪求刑10年，公益侵占政治獻金罪求刑5年；對眾望基金會背信罪，求刑2年4月。

    李文宗委由辯護律師唐于智、李傳侯，聲請傳喚黃珊珊、周榆修作證，以釐清柯文哲競總、眾望基金會的運作與決策過程，並聲請傳喚於2020年2月離職的民眾黨前秘書長張哲揚，以及民眾黨時任財務長梁秀菊，藉此證明自己並未掌管民眾黨的政治獻金，威京捐的210萬也和他沒有關係。

    李文宗並請求傳喚身兼木可與柯競總員工的李婉萱，查明競總選後處理事項，以及木可公司「KP競選小物」是在銷售商品，而非捐款、募款、抖內（贊助）或缺糧，與政治獻金無關。

    檢察官廖彥鈞則聲請傳喚柯文哲、李文娟、朱亞等3名證人作證；並認為李聲請的5名證人都沒有傳喚必要，偵查時梁秀菊已說李文宗負責柯辦財務，黃珊珊說李是競總財務長，周榆修說李負責募款、招募基金會員工，且檢方並未爭執KP小物，無須再傳李婉萱。

    合議庭將評議決定是否傳喚及詰問時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播