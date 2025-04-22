柯文哲大帳房李文宗 聲請傳喚黃珊珊、周榆修作證

李文宗聲請傳喚民眾黨立委黃珊珊、民眾黨前後任秘書長張哲揚、周榆修等5人作證。（資料照）

2025/04/22 16:58

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積、侵占政治獻金等案，今提訊在押的眾望基金會董事長李文宗，續行準備程序，李文宗聲請傳喚民眾黨立委黃珊珊、民眾黨前後任秘書長張哲揚、周榆修等5人作證，檢方則是聲請傳喚前台北市長柯文哲、胞妹即木可公關公司負責人李文娟、鼎越開發前董事長朱亞虎作證。

李文宗是柯文哲的高中同學，也是柯的心腹「大帳房」、前台北捷運公司董事長、柯文哲競選辦公室主任、眾望基金會董事長，他被列為柯文哲收受威京集團朱亞虎等人以政治獻金方式賄賂210萬元的共犯，亦涉以木可公司名義侵占數千萬元政治獻金，並指示胞妹李文娟「碎掉」木可公司的損益表，北檢將李收賄罪求刑10年，公益侵占政治獻金罪求刑5年；對眾望基金會背信罪，求刑2年4月。

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李文宗委由辯護律師唐于智、李傳侯，聲請傳喚黃珊珊、周榆修作證，以釐清柯文哲競總、眾望基金會的運作與決策過程，並聲請傳喚於2020年2月離職的民眾黨前秘書長張哲揚，以及民眾黨時任財務長梁秀菊，藉此證明自己並未掌管民眾黨的政治獻金，威京捐的210萬也和他沒有關係。

李文宗並請求傳喚身兼木可與柯競總員工的李婉萱，查明競總選後處理事項，以及木可公司「KP競選小物」是在銷售商品，而非捐款、募款、抖內（贊助）或缺糧，與政治獻金無關。

檢察官廖彥鈞則聲請傳喚柯文哲、李文娟、朱亞等3名證人作證；並認為李聲請的5名證人都沒有傳喚必要，偵查時梁秀菊已說李文宗負責柯辦財務，黃珊珊說李是競總財務長，周榆修說李負責募款、招募基金會員工，且檢方並未爭執KP小物，無須再傳李婉萱。

合議庭將評議決定是否傳喚及詰問時間。

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