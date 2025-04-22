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    「台版柬埔寨」凌虐被害人棄屍 「藍道」等４人連帶賠614萬

    高等法院審理「台版柬埔寨」凌虐3死案，提訊首腦杜承哲（左二，橘衣）、洪俊杰（左三）、薛隆廷（左四）和王昱傑（左五）等4人。（記者楊國文攝）

    高等法院審理「台版柬埔寨」凌虐3死案，提訊首腦杜承哲（左二，橘衣）、洪俊杰（左三）、薛隆廷（左四）和王昱傑（左五）等4人。（記者楊國文攝）

    2025/04/22 17:07

    〔記者楊國文／台北報導〕「台版柬埔寨」求職詐騙案涉私行拘禁61人，有3人遭凌虐慘死，其中，黃姓男子不堪被凌虐墜樓身亡，黃的母親、妻子對主嫌「藍道」杜承哲、重要共犯薛隆廷、洪俊杰和王昱傑等4人求償，高等法院維持一審判決結果，判杜承哲等4人應連帶賠償614萬多元。

    士林地院依私行拘禁致死等罪，重判全案首腦「藍道」杜承哲、3名重要成員薛隆廷、洪俊杰和王昱傑等4人均無期徒刑，正由高等法院審理中。

    黃母、黃妻主張，黃男（38歲）求職被騙，2022年10月7日起被拘禁在桃園中壢的「控房」，再被上手銬又遭「控員」動輒持電擊棒電擊、持鋁棒或甩棍毆打，還被要求唱歌娛樂控員。

    後來黃男不堪虐待，18日墜樓身亡，控員為防據點曝光，也為了避免其他被拘禁的人，得知而情緒躁動，隨即餵食FM2給被拘禁的人，再將黃的遺體裝箱並棄屍南投山區。

    被害家屬指控杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等4人，對黃男之死應負起賠償責任，求償共1264萬多元。

    士林地院認為，黃母、黃妻因黃男之死，突然喪失至親、天人永隔，精神上受有巨大痛苦，並審酌雙方的學經歷，判杜承哲等4名被告應賠償死者家屬共614萬多元。

    黃母、黃妻不服判決，提起上訴主張，一審僅判決應賠償2人各精神慰撫金200萬元，應再各賠償精神慰撫金100萬元為適當。

    高院認為，黃男死亡時僅38歲，杜承哲4人侵害黃男手段惡性重大，但被害家屬已和杜承哲和解，各受償100萬元，此受償金額應扣除，今判決駁回，維持一審判決結果。可上訴。

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