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    行員掩護詐團辦人頭帳戶詐1.2億 收押禁見

    嘉市某金融機構蘇姓放款行員涉嫌掩護詐團辦人頭帳戶領款，嘉檢偵辦後遭到收押。（記者丁偉杰攝）

    嘉市某金融機構蘇姓放款行員涉嫌掩護詐團辦人頭帳戶領款，嘉檢偵辦後遭到收押。（記者丁偉杰攝）

    2025/04/22 17:51

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市某金融機構蘇姓放款行員，前年任職期間涉嫌配合詐欺集團掩護辦理人頭帳戶，協助車手領取詐款1億2000萬多元，嘉義地檢署昨天傳喚蘇男到案，檢方複訊後，今天向嘉義地院聲押禁見獲准。蘇男已於去年遭服務的金融機構解雇。

    檢警表示，嘉市警一分局去年逮捕取款車手，依車手供稱到某金融機構取款，就會有內部行員交付人頭帳戶及領款單據，每次都可順利領取新台幣數百萬元。

    檢警疑有行員掩護詐團辦理人頭帳戶，且協助車手領取詐騙金額，經調閱監視器畫面，查出頂著「泡麵燙」髮型的蘇男涉重嫌，昨天持搜索票，分別前往蘇男住家等處執行搜索，並帶回蘇男及相關人等偵訊。

    檢警表示，蘇男涉嫌與詐團的車手頭合作，掩護詐團在服務單位辦理人頭帳戶，並保管人頭帳戶及印章，後續還配合詐團，協助車手順利領款，蘇男則從中抽佣。

    檢警指出，蘇男利用所保管的4本人頭帳戶，於前年間讓詐團車手多次順利領款，每次金額約數百萬至近千萬元不等，共計1億2000萬多元，被害人約20餘人。

    嘉檢昨天深夜複訊後，蘇男涉嫌加重詐欺、洗錢、參與犯罪組織等犯行，依有勾串之虞，向嘉義地院聲羈禁見。

    法院認為蘇男供述內容與臨櫃領款車手等人不相符，且蘇男所負責的分工，尚待查緝詐團車手頭釐清，恐有勾串之虞，裁定羈押禁見。

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