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    首頁　>　社會

    中配婦交通部大門丟鞭炮 10天前也炮炸新北里長辦公室

    陳姓婦人曾在本月12日晚間，跑到新北中和長元里長辦公室外燃放鞭炮。（記者陸運鋒翻攝）

    陳姓婦人曾在本月12日晚間，跑到新北中和長元里長辦公室外燃放鞭炮。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/04/22 16:34

    〔記者陸運鋒／新北報導〕中國籍配偶陳姓婦人本月20日，跑到台北市仁愛路上的交通部燃放鞭炮，引起社會矚目，落網後辯稱不滿交通亂象才會丟鞭炮洩憤，但警方查出，陳婦曾在12日晚間，跑到新北市中和長元里里長辦公室外丟擲鞭炮，炸毀門口擺放的宣導品，中和警方受理後，將依毀損、公共危險等罪嫌通知陳婦到案。

    據悉，住在新北中和的50歲陳姓婦人是中國籍配偶，目前沒有工作，在當地是號頭痛人物，平時走在路上會無故大吼大叫，附近鄰居對她相當感冒。

    據查，陳婦在20日下午3時許，疑似搭計程車前往交通部後，在現場大罵、咆哮，並朝交通部大門外燃放繞境用鞭炮後離去，保全見狀後隨即報案，而轄區中正一分局警方昨循線傳喚她到案，她稱不滿近來交通亂象頻傳，才會前往交通部丟鞭炮抗議，詢後社會秩序維護法裁處。

    中和警分局調查，陳婦早在12日晚間8時許，跑到中和長元里吳姓里長辦公室外，丟擲並燃放鞭炮，造成辦公室外擺放的宣導品損壞，陳女犯案後隨即離去，而吳姓里長向警方表示不熟識此婦人，也沒有任何過節，不知為何會丟擲鞭炮。

    警方指出，陳婦此舉已涉及毀損、公共危險等罪嫌，將盡速通知陳女到案說明。

    陳姓婦人日前到里長辦公室外丟擲鞭炮，門外擺放的宣導品被炸毀。（記者陸運鋒翻攝）

    陳姓婦人日前到里長辦公室外丟擲鞭炮，門外擺放的宣導品被炸毀。（記者陸運鋒翻攝）

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