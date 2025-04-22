女狼師硬上小6生懷孕生子 竟辯「他叫我老婆」

女狼師硬上小六男同學，還懷孕生子，高院今傳喚她開庭，應訊後拒訪。（記者楊國文攝）

2025/04/22 16:31

〔記者楊國文／台北報導〕桃園1名國小女老師擔任班導期間，竟9次硬上班上小六男童，女師甚至懷孕產子，荒誔行為引起社會譁然，但她辯稱「他叫我老婆」，桃園地院判應合併執行17年6月，她也被解聘、終身不得聘任。高等法院今開庭審理，庭後，女師為躲避媒體採訪，不僅戴起大墨鏡、口罩遮掩，並沿路快小跑步近百公尺離去。

判決指出，女老師是男童的國小5、6年級班導師。2020年2月起至6月23日期間，分別在早白習、電腦課、音樂課堂間，在班級教室內的教學準備室（休息室）、廁所內，無視男童抗拒，共9度強行性侵男童，她因此懷孕並產下1子。

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男童父親發現後報警，女老師被桃園地檢署依妨害性自主罪嫌起訴，女老師荒唐行為引發各界撻伐，不但被學校解聘，並被依「狼師條款」重懲她終身永不得錄用為教師。

桃園地院審理時，男童坦承有過幾次因為生理上「想要舒服」，或是感覺喜歡老師等，並未明確拒絕女老師，但他多次向老師表達不願意、不想要。

女老師辯稱，5月間發生的性行為是遭到男童強迫，她和男童算是交往關係，男童希望她當他的女朋友，並稱「他都稱呼我為老婆」，未強迫男童發生性行為。

桃園地院審理後認為，女老師身為男童班導師，為滿足性慾竟對男童強制性交，對男童身心健全及人格發展均有不良影響，依9個「對未滿14歲少年強制性交罪」，判17年6月。女老師上訴高等法院。

高院今下午2時30分傳喚女老師出庭，採不公開審理，庭訊約40分鐘結束。庭訊後，女老師絕受訪，為躲避大批媒體採訪，不僅戴著大墨鏡、口罩遮掩，還小跑步近百公尺才離開高院，引起路人側目。

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