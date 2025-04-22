台中驚爆400萬擄人勒贖案 救出被害人竟是詐騙移工

烏日分局警方，今年1月9日在宜蘭壯圍鄉拘禁阮男的地點將蕭男等人逮捕，並救出遭拘禁的阮男。（台中地檢署提供）

2025/04/22 16:18

〔記者陳建志／台中報導〕越南籍逃逸阮姓移工（29歲），加入由印尼、越南人合組的詐騙集團，因曾交付人口帳戶提款卡給另一詐騙集團卻無法使用引發不滿，蕭姓男子（22歲）今年1月6日深夜夥同另外4人將他騙出，並以布袋、束帶控制行動擄至宜蘭，除毆打拘禁還打電話向阮男在越南的太太要求交付32億越南盾（約台幣400萬元），否則從將予以殺害，阮男太太最後僅轉帳交付3億越南盾（約台幣38萬5000元），警方在3天後將蕭男等5人逮捕並救出阮男，檢方今天將蕭男等5人依擄人勒贖起訴，被害的阮男也依組織犯罪、詐欺起訴。

這起擄人勒贖案發生在今年1月6日深夜11點多，一名逃逸的越南籍阮姓移工（29歲），因曾幫詐騙集團交付人頭帳戶提款卡給另一集團卻無法使用，讓對方不滿損失15萬元，假裝要再買人頭帳戶提款卡將他騙出，並約在烏日環河路交貨，蕭姓男子（22歲）夥同張姓（29歲）、謝姓（41歲）、黃姓（22歲）、阮姓移工（27歲）趁他上車時將他擄走。

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蕭男等人先以布袋套住他頭部，並以束帶綑綁雙手，搶走阮男身上2萬5千元現金，還有價值約20萬的2兩重金項鍊，將他載至宜蘭市一處不明地點拘禁，7日凌晨4點多又換到蕭男在宜蘭縣壯圍鄉的住處，當晚10點多又換至謝姓同夥的住處，將他綁在椅子上、矇住眼睛持木棍毆打，造成阮男胸部、大腿、手臂多處挫傷。

阮男雖一再哀求，告知他們綁錯人，但蕭男等人不理會，以臉書撥打電話給阮男在越南的韓姓太太，要求交付32億越南盾（約台幣400萬元），否則將予以殺害、打斷雙腳、賣至柬埔寨，經討價還價降為8億越南盾（約台幣100萬元），最後匯出3億越南盾（約台幣38萬5000元）的贖金。

阮男太太並打電話聯絡阮男在台灣念大學的弟弟向警方報案，台中地檢署郭逵檢察官指揮烏日分局偵辦，1月9日在宜蘭壯圍鄉拘禁阮男的地點將蕭男等人逮捕，並救出遭拘禁的阮男。

蕭男等5人被捕後，經向法院聲請羈押獲准，阮男雖是被害人，但因是逃逸移工，且是詐騙集團共犯，也向法院聲請羈押禁見獲准。經台中地檢署檢察官偵辦後，今天將蕭男等5人依擄人勒贖提起公訴，因手段殘忍，建請法院量處適當之刑；阮男也求處1年3月以上之刑。

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烏日分局警方，今年1月9日查出拘禁阮男的地點將他救出，並逮捕涉案的蕭男等5人。（台中地檢署提供）

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