竹北虐童教練葉展皓潛逃 林思銘：司法院與法務部的教訓在哪裡？

國民黨立委林思銘。（圖由林思銘國會辦公室提供）

2025/04/22 17:39

〔記者林欣漢／台北報導〕新竹縣竹北健身房負責人兼教練葉展皓，涉虐童遭起訴後棄保潛逃，國民黨立委林思銘今日表示，身為新竹縣的民意代表，對此感到痛心與無比憤怒。此案是繼鍾文智案視法律於無物「高歌離席」後，居然再次上演能在司法程序之中悄然離境的逃跑戲碼，不僅凸顯司法院、法務部及制度上的荒謬，更是對孩子、家長和整個社會信任的再次重創。

林思銘強調，司法是正義的最後一道防線，孩子是社會中最需要保護的一群，能夠讓加害者趁著真空期潛逃的制度漏洞，就是對受害者的無情傷害。台灣社會向來對於涉犯兒少法秉持零容忍的態度，直至今日院、檢還在互踢皮球，地檢署表示未收到裁定，無從提起抗告；地方法院表示交保當天有媒體報導，另名被告準備程序時檢察官閱卷也可得知。請問司法院及法務部，會不會太離譜了？現在辦案能量都集中在清算在野黨？因為這樣才顧此失彼，疏於偵辦其他非政治性的案件？

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林思銘指出，該案去年10月發生，檢方於今年2月偵查終結後起訴並向法院主張羈押，離譜之處在於法院未依刑事訴訟法第93條之一規定通知檢察官出庭表達意見，逕行裁定300萬元交保，且未公告亦未送達裁定書予檢方，使得檢方根本無從提起抗告或要求限制出境措施，直到法院3月28日開庭時發現嫌犯未到庭，才驚覺人早已出境，遲至4月才發布通緝與沒收保證金，「早就來不及了！」整起流程漏洞百出、令人震驚，荒謬至極！

林思銘認為，應該思考如何共同努力，讓社會傷口能夠癒合，國家機器再大、法條再多如牛毛，若缺乏基本的制度整合與資訊透明，司法系統只會是冷冰冰的文書工廠，難以回應社會的期待與信任。司法機關不能再用推諉以及沉默的態度應對人民的焦慮，也不能再用程序掩蓋真相的破口。

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