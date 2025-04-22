為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竹北虐童教練葉展皓潛逃 林思銘：司法院與法務部的教訓在哪裡？

    國民黨立委林思銘。（圖由林思銘國會辦公室提供）

    國民黨立委林思銘。（圖由林思銘國會辦公室提供）

    2025/04/22 17:39

    〔記者林欣漢／台北報導〕新竹縣竹北健身房負責人兼教練葉展皓，涉虐童遭起訴後棄保潛逃，國民黨立委林思銘今日表示，身為新竹縣的民意代表，對此感到痛心與無比憤怒。此案是繼鍾文智案視法律於無物「高歌離席」後，居然再次上演能在司法程序之中悄然離境的逃跑戲碼，不僅凸顯司法院、法務部及制度上的荒謬，更是對孩子、家長和整個社會信任的再次重創。

    林思銘強調，司法是正義的最後一道防線，孩子是社會中最需要保護的一群，能夠讓加害者趁著真空期潛逃的制度漏洞，就是對受害者的無情傷害。台灣社會向來對於涉犯兒少法秉持零容忍的態度，直至今日院、檢還在互踢皮球，地檢署表示未收到裁定，無從提起抗告；地方法院表示交保當天有媒體報導，另名被告準備程序時檢察官閱卷也可得知。請問司法院及法務部，會不會太離譜了？現在辦案能量都集中在清算在野黨？因為這樣才顧此失彼，疏於偵辦其他非政治性的案件？

    林思銘指出，該案去年10月發生，檢方於今年2月偵查終結後起訴並向法院主張羈押，離譜之處在於法院未依刑事訴訟法第93條之一規定通知檢察官出庭表達意見，逕行裁定300萬元交保，且未公告亦未送達裁定書予檢方，使得檢方根本無從提起抗告或要求限制出境措施，直到法院3月28日開庭時發現嫌犯未到庭，才驚覺人早已出境，遲至4月才發布通緝與沒收保證金，「早就來不及了！」整起流程漏洞百出、令人震驚，荒謬至極！

    林思銘認為，應該思考如何共同努力，讓社會傷口能夠癒合，國家機器再大、法條再多如牛毛，若缺乏基本的制度整合與資訊透明，司法系統只會是冷冰冰的文書工廠，難以回應社會的期待與信任。司法機關不能再用推諉以及沉默的態度應對人民的焦慮，也不能再用程序掩蓋真相的破口。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播