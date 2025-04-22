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    首頁　>　社會

    摩鐵當水房還製毒 警逮情侶各開毒趴驚覺對方也在場

    淡水警分局到桃園查緝藏身摩鐵的詐騙水房、製毒工場，破門進入逮獲主嫌劉男等10餘嫌犯，大量毒品，續追詐騙及販毒上游。（記者吳仁捷翻攝）

    淡水警分局到桃園查緝藏身摩鐵的詐騙水房、製毒工場，破門進入逮獲主嫌劉男等10餘嫌犯，大量毒品，續追詐騙及販毒上游。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/04/22 16:59

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警淡水分局查緝詐騙，追至桃園一間摩鐵，涉嫌勾結詐團，長租提供為水房據點，幹員20日拂曉攻堅突襲搜索，赫現摩鐵內不僅開詐騙水房，更製作毒品、販賣，包括摩鐵主任、員工製毒，警方查獲3千根彩虹菸、28餘公斤卡西酮原料、菸草、依託咪酯、毒咖啡包等大量毒品、分裝器具，可供上萬人吸食，警方破獲毒詐集團，持續追查跨國上游。

    淡水警方偵辦、溯源詐騙集團案件，發現桃園市新屋區一間摩鐵淪為詐團資金轉運據點，專案小組多日跟監及蒐證，報請台灣桃園地方檢察署指揮偵辦，20日突襲搜索；由於歹徒拒捕，警方霹靂小組切開鐵門攻堅，經逐一清查房間，發現多間房間內有傳播妹與客人一同施用毒品及笑氣，過程中，甚至有一對情侶分別攜伴投宿在不同房間吸毒同歡，遭警方查獲時才驚覺對方也在場。

    淡水警分局查獲主嫌劉姓主任、員工及毒咖10餘人，劉嫌出租房間給詐團當水房牟利，還帶員工製毒，行徑囂張、惡劣。

    警方查獲28餘公斤摻有卡西酮成分菸草、6公斤卡西酮原料、24支笑氣鋼瓶、3000多根彩虹菸3000、依托咪脂煙彈及殘渣、K他命、多台毒品烘乾設備、毒品攪拌設備、捲菸器及不法所得14萬餘元等贓證物，警方粗估查扣的毒品成品及半成品市值約500萬元，及時攔阻可供上萬人吸食的毒品流入市面。

    警方除發現涉案摩鐵內製毒及藏放大量毒品、分裝設備及笑氣鋼瓶，並於過程中查獲涉案的汽車旅館員工及多名持有及吸食的房客，全案警詢後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

    淡水警分局呼籲民眾若發現可疑人士或場所，應即時向警方通報；旅宿業者也應加強房客身份審查與異常通報機制，切勿成為犯罪集團的幫兇，共同守護社會安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    淡水警方破獲藏身桃園摩鐵的製毒工廠，正製作卡西酮彩虹菸。（記者吳仁捷翻攝）

    淡水警方破獲藏身桃園摩鐵的製毒工廠，正製作卡西酮彩虹菸。（記者吳仁捷翻攝）

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