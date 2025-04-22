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    BMW停路邊車格保險桿被撞垂地如「落下頦」 警揪出肇事逃逸者

    BMW前保險桿被撞到垂地。（民眾提供）

    BMW前保險桿被撞到垂地。（民眾提供）

    2025/04/22 16:49

    〔記者許國楨／台中報導〕台中東區一輛BMW近日停在路邊停車格無端被擦撞，保險桿垂地猶如「下巴掉了」，而肇事車竟逃之夭夭，讓車主氣炸報案討公道，所幸警方火速調閱監視器，迅速鎖定肇逃駕駛通知到案，並依道交條例開罰，並協助車主求償，讓BMW車主大讚：「警察辦事有效率！」

    台中市第三分局交通分隊警員黃士紘，上週五獲報東區樂業南路一起交通事故，現場為路邊停車格內BMW轎車遭不明車輛擦撞的肇事逃逸案件，黃員到場時，見李姓車主一臉哭笑不得，走近一看才發現，其愛車前方保險桿竟然脫落，彷彿「落下頦」一般，讓人啼笑皆非。

    為釐清肇事經過，黃員立即調閱周邊監視器畫面，果然在鄰近大樓的鏡頭中發現關鍵影像，一輛轎車原欲停入BMW前方的車格，卻因操作失當沒抓好，竟擦撞到BMW前保險桿，導致整根垂地，隨即沒下車查看就駛離現場，警方確認車牌號碼後，立即聯繫40歲傅姓男子到案說明。

    傅男表示，當時確實正準備停車，然因角度抓得不準才會不慎碰撞後車，聽聞對方車輛「下巴掉了」也感到驚訝，辯稱事發當下以為只是輕微擦撞，加上急著赴約，才會未報警就離開現場，警方隨即依《道路交通管理處罰條例》第62條，針對傅男肇事後未依規定處置的行為進行告發，並製作相關事故資料，協助被害車主後續求償事宜。

    警方提醒，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾如不慎發生交通事故，無論損害程度大小，均應立即報警並留在現場等待處理，切勿因一時疏忽或誤解而擅離，否則恐將面臨法律責任。

    傅男準備停入BMW前方的車格，結果角度沒抓準擦撞BMW。（民眾提供）

    傅男準備停入BMW前方的車格，結果角度沒抓準擦撞BMW。（民眾提供）

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