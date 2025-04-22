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    到台南養老變防詐大使 譚艾珍現身說法鼓勵受騙者勇敢報案

    台南市防詐大使譚艾珍到永康分享自身受騙的經驗，並鼓勵受騙者勇於報案。（記者劉婉君攝）

    台南市防詐大使譚艾珍到永康分享自身受騙的經驗，並鼓勵受騙者勇於報案。（記者劉婉君攝）

    2025/04/22 16:33

    〔記者劉婉君／台南報導〕藝人譚艾珍去年9月遭假檢警手法詐騙98萬元，詐騙集團欲2度行騙時，幸好遇到台南警方發現即時阻止。為了避免其他人受害，譚艾珍化身為防詐大使，巡迴南市各區，現身說法，也鼓勵受騙民眾勇於站出來報案。

    譚艾珍今（22）日應永康警分局之邀，至永康區社教中心分享自身遭假檢警詐騙的過程，希望自身的經驗，可以幫助更多人提高警覺，避免受害，許多民眾到場參加。

    譚艾珍表示，想不到自己原本要到台南養老，卻變成防詐大使，每天在宣導反詐騙。詐騙集團的花樣真的多到想都想不到，連編劇都編不出來，自從遭到詐騙之後，她每天都很用功，花很多時間在學詐騙，每天看網路訊息及民眾分享，聽到有人說「譚艾珍那麼聰明，都會被詐騙集團騙，現在詐騙很厲害，大家要注意」，讓她很想哭又很想笑，所以她意願站出來提醒大家，不要小看詐騙。

    譚艾珍說，詐騙集團利用人性弱點行騙，當被害人驚覺上當時，往往為時已晚，除了公開自己被騙的過程，以幫助其他民眾提高警覺，更鼓勵其他受害者勇敢說出來，讓更多人了解詐騙手法。

    永康警分局長顏勤峰指出，詐騙手法不斷推陳出新，民眾在投資理財、網路購物、網路交友或接獲很久未見親友來電，都要小心謹慎，避免受騙上當，如有遇到疑似詐騙問題，請先冷靜想想，並立即撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢求證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台南市防詐大使譚艾珍到永康分享自身受騙的經驗，並鼓勵受騙者勇於報案。（記者劉婉君攝）

    台南市防詐大使譚艾珍到永康分享自身受騙的經驗，並鼓勵受騙者勇於報案。（記者劉婉君攝）

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