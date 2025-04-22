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    網路炫富小心！豬仔被拐至柬埔寨 專門在臉書獵尋「有錢人」

    豬仔赴柬埔寨月領4萬，專門在臉書獵「有錢人」。（情境圖）

    豬仔赴柬埔寨月領4萬，專門在臉書獵「有錢人」。（情境圖）

    2025/04/22 16:31

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣A男、蕭男在臉書看到丁男刊登「每月4至5萬，包吃包住，無償提供柬埔寨來回機票」訊息，心動前往，結果被送至「中國城園區」，專門脅迫拐騙台灣人至柬埔寨做詐騙，他們因3個月無績效，又遇柬國大掃蕩，得以脫離「豬仔生涯」。回國後第一件就是找招募他們去柬國的丁男算帳，將他告到法院，最後丁男被依組織犯罪條例判刑1年6月。2人在法庭大吐苦水，也驚爆自己的工作內容之一，就是每天瀏覽台灣人的臉書、IG，判斷「是否為有錢人？」再將資料交給公司。

    A男說，他和蕭男是朋友，因看到丁男在臉書PO出「包吃、包住，薪水4、5萬元，附贈柬國來回機票」，便心動前往。丁男跟他們一起搭機到柬國，抵西港人就不見。他們護照交出，被帶到一間公司，公司裡分人事部門、詐騙部門，會打字，每月薪資4萬，工作內容是以假帳號在台灣的各臉書頁投放徵人廣告，想方設法，招台灣人來此地詐騙，每招到1人來此地打工（當豬仔）就有美金3000元的獎金，他因沒有招募成績，2個月後被下放到詐騙部門，這裡要熟讀詐騙教戰手冊，再到臉書或IG尋找台灣「可能的有錢人」，他們都從個人的臉書、IG看這個人有無名車、名牌包、吃什麼？用社交圈來分級，再將資料提供公司，「公司要做何利用？他們不知道」。A男表示，他們每天工作11小時以上，行動被監控，有中國籍男子會拿電擊棒恐嚇他們，他和蕭男在柬國共3個月，獲得台幣10萬元的報酬。

    丁男則辯稱，他也是被騙出國，到柬埔寨才知道是做詐騙。但法官表示，被告在柬埔寨已數月，熟悉公司運作，卻仍招募蕭男至柬埔寨，顯然是基於招募他人加入犯罪組織犯意而為之。考量丁男替組織招募人員至柬埔寨，以擴大組織規模及影響力，所為實非可取，以及丁男否認犯罪的犯後態度等，依共同犯招募他人加入犯罪組織罪，將他處有期徒刑1月6月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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