毒駕撞死騎士案溯源逮黑幫15人 竹聯幫靜安會文山分會長被押

男子黃舜揚與旗下成員被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2025/04/22 16:12

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫靜安會文山分會分會長綽號「大天」黃舜揚，涉嫌指揮小弟設置毒咖啡分裝場，販毒牟利外，還涉及強押欲脫離組織的成員拘禁、毆打，強迫簽立1000萬元本票，並曾持模擬槍對1家KTV女老闆鳴槍恫嚇、持彈簧刀刺殺酒店酒客屁股等多宗暴力行徑；刑事警察局偵四大隊第一隊從去年該組織旗下成員毒駕撞人致死案件中，持續溯源追查，掌握這些不法事證，至上月先後逮捕黃嫌與其旗下成員等共15人移送台北地檢署偵辦，黃男遭聲押獲准。

警方表示，去年5月間，台北市文山區發生一起毒駕撞死機車騎士案，經追查同月底搗破靜安會文山分會一處毒咖啡分裝場，逮捕幫會成員楊男等6人，查扣毒咖啡原料、成品、分裝袋等大批贓證物，依毒品罪嫌移送檢方偵辦。

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搜索過程中，警方查扣到1名林姓幫派成員簽署的1000萬元本票與坦承加入靈骨塔詐欺集團自白書，經深入調查，查知林男因欲脫離組織，跳槽到另個詐欺集團，去年3月15日慘遭分會長黃男指揮幫眾強押到新北市深坑區公墓持棍棒痛毆腿部、車窗擊破器敲打頭部方式虐打，最後拘禁到宜蘭縣一間民宿2天，直至林男簽立本票才釋放。

同年7月21日，黃男疑因討債問題，赴文山區一家KTV假藉消費糾紛，在店內持模擬槍對吳姓女老闆對空鳴槍示警；隔月，黃男圍事的北市中山區酒店，有名酒客積欠消費款項，便強押該酒客到山區歐打；另去年12月，黃男在北市中山區一家酒店，因跟一名酒客發生口角，持彈簧刀刺殺對方屁股一刀送醫。

上月4日、11日，警方進行2波查緝行動，先後再逮黃男與旗下幫眾等12人（其中3人為毒品分裝場嫌犯，2度被逮），查扣幫派圖示字畫、模擬槍、棒棍、辣椒水等贓證物，訊後依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。

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警方查扣幫派圖示字畫、模擬槍、棒棍、辣椒水等贓證物。（記者邱俊福攝）

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