世壯運反恐演練 蔣萬安：市府團隊須以最高標準檢視各項安全措施

台北市長蔣萬安出席2025雙北世界壯年運動會反恐維安暨消防搶救演練，現場模擬大量傷病患及人員疏散、消防搶救等狀況場面逼真。（記者田裕華攝）

2025/04/22 15:53

〔記者劉詠韻／台北報導〕雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，台北市長蔣萬安今出席雙北世壯運反恐維安及消防搶救演練，演練內容模擬多種可能發生的突發狀況，並檢視各單位之間的協調與應變能力。蔣萬安強調，安全是所有活動的首要考量，市府團隊須以最高標準來檢視各項安全措施，確保每一項環節萬無一失。

台北市府今實施大量傷病患、人員救護、火災搶救疏散演練，強化跨機關橫向協調及支援整合能力。模擬開幕典禮時，選手接駁專車遭挾持，由維安人員執行攔截圍捕及破窗攻堅，進行人質營救；另大巨蛋模擬發生爆炸事件，北市警察局、刑事局偵查第五大隊及新北市警犬隊執行爆裂物偵蒐處置，過程逼真，展現平日訓練成果。

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蔣萬安致詞表示，賽事預計超過4萬8千人，除了是台灣的第一次更是亞洲的第一次舉辦世壯運，除了感謝所有今天實際參與演練的同仁，並提醒繼續秉持料敵從寬、禦敵從嚴的態度面對各項突發狀況，且只有反覆不斷地演練，以利各項因應計畫並確實執行，才能確保賽會的順利以及市民朋友安全。

蔣萬安指出，此次演練包括公車挾持、消防搶救、大量傷患應對及爆裂物處置，盼藉由每一項演練因應可能發生的災害突發狀況擬定完善計劃，尤其加強場館周邊的巡邏與監控、賽前兩小時的維安崗位就定位，透過場地全面巡檢及架設安全門確保每一位進場選手與觀眾的安全，賽後則進行場地淨空及全面巡查，確保沒有任何遺留物品或安全問題。

北市府強調，隨著2025雙北世壯運即將到來，雙北將持續與中央維持密切聯繫，透過中央與地方通力合作，加強資源鏈結，進而提升維安整備能量。

台北市長蔣萬安出席2025雙北世界壯年運動會反恐維安暨消防搶救演練，現場模擬公車人質挾持場面逼真。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安出席2025雙北世界壯年運動會反恐維安暨消防搶救演練，現場模擬大量傷病患及人員疏散、消防搶救等狀況場面逼真。（記者田裕華攝）

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