承德路工地鷹架傾斜碎石砸車 北市勒令停工、罰9萬

台北市士林區承德路工地鷹架傾斜，導致碎石掉落，建管處勒令停工罰9萬。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/22 15:56

〔記者何玉華／台北報導〕台大醫院外牆整建工程21日發生鷹架倒塌，造成1名印尼籍移工死亡，今天（22日）上午士林區承德路1處工地也發生鷹架傾斜，導致鷹架上的碎石、建材掉落，雖無人受傷，也引起虛驚；建管處已勒令全面停工並裁罰9萬元，後續須提出復工計畫經專業審查後方可復工。

建築管理工程處指出，士林區承德路四段318號建築工地，今日上午發生施工鷹架傾斜，獲報後派員趕赴現場勘查處理，現場為地上10層、地下2層的建物，正進行拆除作業，施工人員操作怪手拆除頂樓帷幕玻璃牆面時，因帷幕牆柱內鋼筋強度不足，導致整面牆體滑落撞擊鷹架，造成繫拉桿斷裂，致使鷹架結構傾斜，鷹架上的碎石、建材掉落，造成1部自小客車受損，所幸無人傷亡。

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警方第一時間封鎖現場並實施交通管制，並調來大型吊車協助排除傾斜結構。建管處為防止事故擴大，勒令全面停工，並依「建築法」第84條及第89條規定，裁罰9萬元，後續必須提出復工計畫，經專業技師公會審查同意後方可復工。

建管處處長虞積學表示，為加強安全管理，將於本週前委託專業技師公會針對全市建築工程及外牆修繕案件施工鷹架，抽查是否穩固及相關配件狀況，以強化施工現場安全管理，防範類似事件再度發生。針對涉及公共安全的施工違失事件，持續強化查核與監督作業，督促業者落實各項安全防護措施，確保市民生命財產安全與施工現場公共通行安全。

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