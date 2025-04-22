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    首頁　>　社會

    康橋國際學校單車環島車禍1生昏迷指數3 左側頭部有較大面積創傷

    彰化縣消防局消防人員趕抵車禍現場搶救傷患。（圖消防局提供）

    彰化縣消防局消防人員趕抵車禍現場搶救傷患。（圖消防局提供）

    2025/04/22 14:46

    〔記者張聰秋／彰化報導〕康橋國際學校秀崗校區高一學生正在進行單車環島活動，今天車隊行經彰化縣彰水路三段時，突遭一輛自小客車對向衝撞，造成7名學生及1名駕駛共8人受傷。其中，一名顏姓男學生傷勢最重，意識不清，昏迷指數3分，已由二林基督教醫院緊急轉送醫學中心彰化基督教醫院搶救。

    彰基急診暨重症醫學部醫師謝貝尤表示，患者目前昏迷指數3分，左側的頭部有比較大面積的創傷，後續還會再做進一步的檢查，再轉入加護病房做後續的處治。

    院方指出，基於病人隱私，無法再進一步透露病患的病情，院方已通知家屬，目前病患繼續搶救中。

    彰化縣消防局指出，今天早上10點43分，119勤務指揮中心接獲民眾報案，指稱埤頭鄉彰水路三段發生自小客車與自行車碰撞事故，消防局立即出動救護車6輛、後勤車2輛、消防人員14人前往現場搶救，自行車隊為康橋國際學校秀岡校區（新北市）高一生活動，傷者計有8名，分別為1名小客車駕駛及7名自行車騎士輕重傷，分別送往二基醫院、衛福部彰化醫院、雲基醫院、卓醫院救治。

    小客車逆向撞上單車隊，小客車駕駛受傷，7名參加單車環島活動的學生分別受到輕重傷。（圖彰化縣消防局提供）

    小客車逆向撞上單車隊，小客車駕駛受傷，7名參加單車環島活動的學生分別受到輕重傷。（圖彰化縣消防局提供）

    傷勢嚴重的男學生第一時間被送到二基搶救。（圖擷取影片）

    傷勢嚴重的男學生第一時間被送到二基搶救。（圖擷取影片）

    傷勢嚴重的男學生，先被送往二基搶救，再轉送彰基治療。（圖擷取影片）

    傷勢嚴重的男學生，先被送往二基搶救，再轉送彰基治療。（圖擷取影片）

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