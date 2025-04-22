羅東透天厝民宅被闖空門 警方守株待兔逮捕狡猾竊賊

羅東透天厝民宅被人闖空門，警方逮捕嫌犯後起出失主遭竊的金融卡、金戒子等失物。（圖由警方提供）

2025/04/22 14:52

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮的透天厝民宅被人闖空門，家中金飾及現金失竊，損失7萬多元，警方循線查出30歲葉姓男子涉案，但在攔截圍捕過程，葉男開車突圍逃逸，辦案人員掌握他停車地點，改採守株待兔，等到葉男現身取車，當場逮捕到案。

羅東警分局今天（22日）發布新聞稿指出，警方在20日凌晨接獲報案，羅東鎮中山西街某住戶出外返家後，發現竊賊闖入家中，放在家裡的金戒子、金項鍊、金領帶夾、金融卡及現金不翼而飛，損失合計7萬多元。

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警方調閱監視畫面鎖定葉姓男子涉嫌重嫌，20日下午發現葉男開車在羅東鎮市區現蹤，辦案人員啟動攔查，葉男突圍加速逃逸，當晚把車子開進公正國小地下停車場，步行轉往他處，警掌握行蹤後在他的座車附近埋伏，葉男現身取車時，警方上前逮人，葉見無路可逃而束手就擒。

警方從葉男身上起出被害人遭竊的金戒子、金融卡等失物，依竊盜罪函送宜蘭地檢署偵辦，並持續追查失主被偷的金項鍊、金領帶夾下落。

葉姓嫌犯在羅東鎮公正國小地下停車場被逮。（圖由警方提供）

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