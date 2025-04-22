為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「寶貝我要咕咕睡！」台中輕熟女醉倒餐酒館外 對警撒嬌超傻眼

    女子醉到猛向員警撒嬌。（警方提供）

    女子醉到猛向員警撒嬌。（警方提供）

    2025/04/22 14:46

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市第一分局公益派出所前天凌晨接獲報案，西區某餐酒館外一名輕熟女倒臥人行道，警方到場發現女子醉態百出，還一邊撒嬌醉喊：「我酒醉，我知道～寶貝我要咕咕睡！」警方唯恐她衍生危險耐心處置，最後護送其安全返家，避免意外發生。

    據了解，員警馮婕妮、黃浩璁與詹鈞智當時獲報到場，只見女子衣物沾滿穢物，財物散落一地，見到員警不但沒有驚慌，反倒撒起嬌來「你們怎麼會來！」語氣嬌滴滴直呼「寶貝」，還一臉迷濛地表示要「睡咕咕覺」，毫無危機意識，甚至堅持自行走回家，讓在場員警瞬間滿臉問號。

    員警判斷其醉態嚴重，若獨自離開恐有危險，小心扶女子上警車準備將她送返家，不料女子酒意正濃，一度想抱住員警不放，舉止失控，狀況讓人哭笑不得，經了解，女子當晚與友人聚會飲酒，疑飲酒過量導致意識不清，最後倒在餐酒館外的人行道上，幸好熱心民眾報案與警方即時介入，確保其安全返家，未釀成憾事。

    第一分局長尤啓南表示，小酌怡情，過量飲酒不僅傷身，更易引發意外。他呼籲民眾理性飲酒，切勿醉態失控危害自身與他人安全，並提醒飲酒後應安排代駕或親友接送，確保平安回家。

    警方最後護送女子平安回家。（警方提供）

    警方最後護送女子平安回家。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播