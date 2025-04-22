「寶貝我要咕咕睡！」台中輕熟女醉倒餐酒館外 對警撒嬌超傻眼

女子醉到猛向員警撒嬌。（警方提供）

2025/04/22 14:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第一分局公益派出所前天凌晨接獲報案，西區某餐酒館外一名輕熟女倒臥人行道，警方到場發現女子醉態百出，還一邊撒嬌醉喊：「我酒醉，我知道～寶貝我要咕咕睡！」警方唯恐她衍生危險耐心處置，最後護送其安全返家，避免意外發生。

據了解，員警馮婕妮、黃浩璁與詹鈞智當時獲報到場，只見女子衣物沾滿穢物，財物散落一地，見到員警不但沒有驚慌，反倒撒起嬌來「你們怎麼會來！」語氣嬌滴滴直呼「寶貝」，還一臉迷濛地表示要「睡咕咕覺」，毫無危機意識，甚至堅持自行走回家，讓在場員警瞬間滿臉問號。

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員警判斷其醉態嚴重，若獨自離開恐有危險，小心扶女子上警車準備將她送返家，不料女子酒意正濃，一度想抱住員警不放，舉止失控，狀況讓人哭笑不得，經了解，女子當晚與友人聚會飲酒，疑飲酒過量導致意識不清，最後倒在餐酒館外的人行道上，幸好熱心民眾報案與警方即時介入，確保其安全返家，未釀成憾事。

第一分局長尤啓南表示，小酌怡情，過量飲酒不僅傷身，更易引發意外。他呼籲民眾理性飲酒，切勿醉態失控危害自身與他人安全，並提醒飲酒後應安排代駕或親友接送，確保平安回家。

警方最後護送女子平安回家。（警方提供）

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