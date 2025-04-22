懸掛假車牌違規被拖吊 夫妻檔領車被逮正著

俞姓夫妻檔昨晚到新北市永和區用餐時，將轎車違規停放在人行道，警方發現將車輛拖吊至保管場，2人前往保管場取車時，當場被抓包懸掛假車牌上路。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/22 14:36

〔記者陸運鋒／台北報導〕俞姓夫妻檔昨天晚間6時許到新北市永和區用餐時，將小轎車違規停放在人行道上後離去，警方巡邏時發現，隨即開出違停罰單，並將車輛拖吊至保管場，2人用餐完前往保管場繳費取車時，當場被抓包懸掛假車牌上路，雙雙被移送偵辦。

據了解，俞姓男子前年因酒駕被吊扣牌照，為貪圖一時方便，自行上網購買偽造車牌懸掛，但因他沒有駕照，所以出門都是由黃姓妻子代為駕駛。

請繼續往下閱讀...

永和警分局調查，66歲黃女昨晚駕駛轎車載著62歲俞姓丈夫，前往永和區中山路一段，將車輛違規停放在人行道後到附近用餐，巡邏警方見狀後，隨即開出600元至1200元罰單，並通報拖吊車前來拖至保管場，同時查出該車懸掛偽造車牌。

據查，俞、黃2人晚間8時許用餐結束後，發現車輛遭到拖吊，便前往保管場辦理繳費手續，直接被警方抓包懸掛偽造車牌，而黃女稱是假車牌是俞姓丈夫所購買，警詢後，將這對夫妻檔依偽造特種文書罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方說，偽變造車牌除開罰及扣繳牌照外，並依刑法使用、偽造特種文書罪移送法辦，民眾勿貪圖小利，身陷刑罰。

俞男因酒駕被吊扣牌照，為貪圖一時方便，自行上網購買偽造車牌懸掛。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法