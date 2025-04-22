台南新營彩券行被偷200元刮刮樂150張 賊刮中10700元算老闆的

偷刮刮樂彩券的王男（中），今天被新營分局民治派出所查緝到案。（民眾提供）

2025/04/22 14:23

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區民族路1家彩券行在20日上午失竊200元刮刮樂150張，警方依監視影像今天（22日）查出37歲王姓男子涉案，他坦承全刮開，刮中10700元，但不算他的，新營警方通知彩券行老闆領回，算一算損失19300元。

當天上午10點多，彩券行老闆外出買午餐，請朋友幫忙看店，王男騎乘機車前來彩券行，從店內監視影像看是想要買彩券。

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但幫忙看店的卻睡著了，王男臨時起意，摸走放在櫃台內的200元刮刮樂「鈔票滿天飛」有1.5本150張；等到彩券行老闆回來才發現刮刮樂失竊。

王男偷走150張刮刮樂爽刮，刮中10700元，還刻意拿到嘉義的彩券行兌換，再存入戶頭成了罪證。

新營分局民治派出所依監視影像查出王男涉案，今天查緝到案，王男坦承偷刮刮樂，被依竊盜罪、詐欺罪嫌函送台南地檢署偵辦。

這家彩券行在6年前也曾遇到搶匪洗劫，搜刮2萬多現金；新營分局呼籲店家注意防護自身財物，勿讓宵小有機可趁，若有發現可疑人士請立即撥打110報案尋求協助。

王男摸走放在櫃台內的200元刮刮樂「鈔票滿天飛」1.5本150張。（民眾提供）

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