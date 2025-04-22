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    羅東透天厝深夜大火 1家3口從3樓攀爬外牆排水管逃生

    羅東鎮民族路透天厝民宅昨天深夜發生大火，火場烈焰沖天。（圖由宜縣消防局提供）

    羅東鎮民族路透天厝民宅昨天深夜發生大火，火場烈焰沖天。（圖由宜縣消防局提供）

    2025/04/22 13:42

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮1棟5層樓透天厝昨天深夜發生大火，火舌從2樓竄出後全面燃燒，藍姓屋主1家3口，從3樓後陽台攀爬外牆排水管緊急逃生。消防局今天（22日）勘驗火場，研判2樓的手機行動電源充電時短路起火。

    宜縣消防局昨晚11點10分獲報，直指羅東鎮民族路5層樓透天厝民宅失火，藍姓屋主夫妻、兒子已安全逃出，消防人員抵達火場時，透天厝2樓烈焰沖天，現場景象相當駭人，火場位在人口稠密的羅東市區，左鄰右舍擔心遭受波及紛紛走避，經過灌救，晚間11點44分撲滅火勢，沒有人員傷亡。

    據了解，火災發生當下，藍姓屋主夫妻、兒子睡在3樓房間，就讀高中的兒子察覺家中燈光不停閃爍，藍姓屋主獲知後起身打開房門，赫然發現屋內濃煙密布，3人趕緊逃到3樓後陽台，抓住隔壁鄰居外牆上直徑15公分的水管，攀爬到1樓地面，在暗夜中驚險逃生。

    消防局鑑識人員到火場勘查，火場2樓神明廳旁書桌上的手機行動電源疑為起火點，不排除充電過程起火釀災，但真正起火原因仍待調查。

    羅東鎮民族路民宅火警發生時，旁邊街道濃煙密布。（圖由宜縣消防局提供）

    羅東鎮民族路民宅火警發生時，旁邊街道濃煙密布。（圖由宜縣消防局提供）

    宜縣消防局人員全副武裝衝進火場滅火。（圖由宜縣消防局提供）

    宜縣消防局人員全副武裝衝進火場滅火。（圖由宜縣消防局提供）

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