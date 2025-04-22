「剴剴案」北院國民法庭開審 法官明定檢辯只能稱呼他「A童」

台北地院國民法官庭今（22日）開庭審理男童「剴剴」遭虐死案，保母劉彩萱、劉若琳姊妹出庭，民眾排隊申請旁聽。（記者陳逸寬攝）

2025/04/22 14:13

〔記者張文川／台北報導〕台北市1歲男童「剴剴」遭姊妹檔保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法庭今天開審，檢察官與保母律師為了該以「剴剴」還是「A童」稱呼被害男童而爭執不下，合議庭最終裁示以起訴書為準以「A童」稱之，但檢察官論告時仍多次脫口說出「剴剴」。

開審前的程序階段，劉彩萱的律師認為，兒童少年權益保障法限制揭露足以辨識被害兒少身分的規定，被害男童的小名與全名有正相關，已足以辨識其真實身分，且經媒體廣泛報導，為避免國民法官被報導污染心證而影響審判公正性，認為檢方的開審簡報中，應以起訴書所稱的「A童」為被害人的代稱；合議庭諭知檢方應以A童相稱，並休庭10分鐘讓檢方修改簡報檔案。

請繼續往下閱讀...

不料休庭結束後，蒞庭檢察官林于湄一開口就是「剴剴」，她認為「剴剴」是真實存在的生命，稱呼他「剴剴」是表達對死者的尊重，生命不是冷冰冰的英文代號，喚其小名不會對任何人造成傷害，「剴剴」2字也不是死者全名，已達到去識別化的效果，不致對案情產生渲染作用。

審判長林鈺珍最終表示，既然合議庭已評議決定於法庭內一致使用與起訴書相同的「A童」，就請檢方遵照。不過，檢察官隨後簡報時，仍不時不自覺地脫口說出「剴剴」再連忙更正口誤，連坐在法檯上的國民法官們都笑了出來。

上午的審前說明程序，檢、辯對於預定4月30日下午傳喚鑑定人、台大醫院精神醫學部醫師丘彥南，也有一番爭論，由於合議庭4月中旬曾裁示不宜向國民法官開示過於血腥的照片、影片等刺激性證據，但檢察官於4月18日緊急聲請允許邱彥南開示死者部分較細部的傷勢照片，以更向法官說明剴剴生前所遭受到的凌虐和痛苦，有向國民法官揭露的必要；合議庭昨日與剛選任完成的國民法官開會後，裁定准許丘彥南以幻燈片方式揭露。

劉彩萱的律師陳雨凡今當庭主張，法官裁定前未通知辯方表達意見，違反程序正義，律師對法官表達抗議；陳指出，昨拿到檢方的聲請書附件，發現檢方忘記刪除備忘欄，其上記載檢、醫「套招」的對話，包括哪些證據要揭露、哪些不要用，顯見雙方已完成套招，鑑定人明顯偏頗檢方，難以期待會做出公正的鑑定。

檢察官反駁，辯護人的指控毫無依據，邱彥南出具的鑑定書是依全案卷證作成，檢察官只是告知丘，未被法院准許開示的證據就不能在法庭上使用，只是在轉達法院的決定，希望做出有效的鑑定，「這哪裡是在套招？」認為辯方所言已辱及不在場的丘醫師名譽，盼律師尊重審理規則。

劉彩萱的律師主張合議庭應駁回檢方聲請，審判長表示這項裁定不得抗告，若將來上訴，辯方可以此做為上訴理由。劉若琳的律師打圓場，希望待今日下午開庭尾聲，再討論30日鑑定證據揭露範圍的問題，法官允准。

台北地院國民法官法庭外觀。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法