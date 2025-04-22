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    首頁　>　社會

    前國民黨中市議員冉齡軒涉詐助理費148萬 二審仍判4年

    前台中市議員冉齡軒和先生邱裕明涉嫌詐領助理費148萬元，今天二審宣判冉仍維持4年徒刑，先生改判3年8月，冉受訪稱將上訴求清白。（記者陳建志攝）

    前台中市議員冉齡軒和先生邱裕明涉嫌詐領助理費148萬元，今天二審宣判冉仍維持4年徒刑，先生改判3年8月，冉受訪稱將上訴求清白。（記者陳建志攝）

    2025/04/22 13:06

    〔記者陳建志／台中報導〕前國民黨台中市議員冉齡軒和先生邱裕明涉嫌詐領助理費148萬元，一審依貪汙罪，判冉齡軒4年、丈夫邱裕明2年4月徒刑，全案上訴台中高分院後今天宣判，冉齡軒仍維持4年徒刑、褫奪公權3年，先生則改判3年8月、褫奪公權2年，冉齡軒今天受訪仍堅稱沒有貪汙，會上訴求清白。

    檢方調查，冉齡軒從2018年12月連任中市第3屆議員後，涉嫌詐領助理費，包括夥同經營葬儀社的丈夫邱裕明，將葬儀社的李姓臨時工列為「人頭助理」；或將助理費「低薪高報」，例如詹姓助理月薪2萬5000元至3萬元，冉向議會申報4萬5000千元，再由詹繳回1萬5000元至2萬元的「薪資差額」給冉；另有林姓助理於2019年2月底離職，冉卻繼續向議會申報助理費，再由這名助理把薪水2萬8000餘元繳給她，當成自己的私房錢花用，共計148萬餘元。

    檢方統計，冉齡軒篤信佛教，涉嫌詐領的148萬餘元助理費半數用於服務處開銷，另半數用於私人開銷，包括供養師父、辦家人消災法會、付兒子開車到高雄玩的45元停車費，甚至匯款給念大學的兒子當生活費，另有修改裙子、買充電器、手機保護貼等細瑣的小開銷，以及丈夫經營的葬儀社，購買素菜、拜拜水果、環香等小錢。

    冉齡軒今天聆聽宣判步出法庭後臉色凝重，受訪時強調自己完全沒貪汙，對於判決結果無法接受，堅稱所有的助理費都用在議員服務處的公共事務上，自己和先生每個月也都有拿零用金給助理，沒有放進自己的口袋，也沒有用助理的錢，將會再上訴爭取清白。

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