毒販南北國道狂飆甩跟監 額頭「曝光」洩行蹤

警方確定賴男在屋內破門攻堅。（警方提供）

2025/04/22 14:01

〔記者許國楨／台中報導〕綽號「光頭」賴姓男子以販毒為業被通緝，潛逃屏東藏匿期間仍持續到北部服務老客戶藥腳，還到中部地區拓點，為逃避查緝經常在南北往返國道途中高速狂飆，藉此甩開可疑跟監，但仍被台中市刑警大隊掌握情資蹲點，當天賴躲在住處陽台，因額頭油光反射，讓埋伏警方確定賴在家後破門攻堅，繩之以法。

經查，59歲賴男本籍台北，有10多項毒品前科，因有地中海禿綽號「光頭」，在毒品圈中小有名氣，3年前因涉販毒案判刑8年1月確定得入監服刑，為躲避查緝潛逃至屏東與女友同居，但他絲毫未停手，反而更加猖狂，不僅頻繁北上販毒給老客戶，還大舉進軍台中拓展「市場」。

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期間賴男自知通緝身分相當敏感，唯恐被警方盯上，開車南北往返期間在國道高速狂飆，時刻注意是否有人跟監並藉此甩開可疑尾隨，且堅持不進休息站服務區，曾創下自台北開車至屏東不到3小時抵達的「個人紀錄」，甚至可以長時間躲在藏匿處，警覺性極高，但還是不敵警方查緝。

台中市刑大偵二隊長程連志今天說明案情指出，該隊去年偵辦毒品案向上溯源，發現賴男涉販毒重嫌立即成立專案小組，並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，去年底見時機成熟前往賴嫌藏匿處附近蹲點，當時警方尚未確認賴男是否在屋內，埋伏期間赫見3樓陽台一顆頭形閃閃發亮。

原來賴男額頭因禿頭加油光，在陽光照射下反射強光，再加上眼鏡鏡片閃爍，更讓警方確定目標無誤立刻攻堅破門而入，直奔3樓，當場將賴嫌逮捕，查扣安非他命3包（重90.85公克）、電子磅秤、夾鏈袋及手機等證物，全案詢後依毒品罪嫌送辦，檢方近日偵結起訴，另賴男通緝部分也發監執行。

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警方當場逮捕賴男。（警方提供）

警方查扣安毒等證物。（警方提供）

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