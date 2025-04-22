新北消防員控惡意調動吹哨者 消防局：因應勤務所需

新北消防員翁立思（左）遞送霸凌申訴書，由消防局第七救災救護大隊大隊長鄭向晃（右）代表接下。（記者賴筱桐攝）

2025/04/22 13:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市消防員翁立思今天召開記者會指控，因擔任消防員工作權益促進協會理事，代表新北隊員提出加班費申訴，並反映分隊主管不當限水政策，竟在4月15日收到通知，要求5月至新分隊報到，距離上次調動僅1年多，懷疑遭受報復、惡意調動職務。消防局回應，因應勤務所需，無惡意調動情事。

翁立思表示，他擔任促消會理事期間，積極爭取新北市基層消防員權益，曾召開記者會，要求消防局返還隊員加班費，也反映分隊主管限制隊員使用飲水機、洗衣機等不當政策，但分隊主管在沒有充分理由下，更換其分隊訓練業務，且在他請喪假期間，要求親自回報業務。

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此外，翁立思說，新北市幅員遼闊，隊員調動至新分隊之後，需要花費大量時間重新熟悉轄區工作，一般而言消防員平均6年才調動1次，1年多前他剛調任到中和國光分隊，如今又被要求5月1日至中和南勢分隊報到，質疑上級打壓意味濃厚。

消防員工作權益促進會呼籲，新北市政府應停止清算吹哨者，撤回對翁立思不當調動的派令，並全面調查分隊主管的不適任行徑，且職務調動前應優先徵詢隊員意願，並召開單位調動法制化研商會議。

新北市政府消防局第七救災救護大隊大隊長鄭向晃指出，中和南勢分隊轄下秀山地區一帶人口約6萬人，為因應當地救災救護需求，將於2025年6月份成立秀山分隊臨時廳舍，因此5月1日調整大隊轄內3名同仁至南勢分隊，以因應秀山臨時廳舍成立勤務所需，並無惡意調動情事。

鄭向晃表示，有關翁立思反映內部管理情形，目前由消防局督察室調查中；至於人員調動，均依消防局職務輪調實施作業原則辦理。

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